No puede evitarse el impacto de un asteroide en la Tierra: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) señaló que en el supuesto caso de que un asteroide se dirigiera a la Tierra, sería imposible evitar el impacto. Sería imposible evitar el impacto de un asteroide en la Tierra.

Asteroide hacia la Tierra

Conforme a una simulación que en los últimos meses efectuó la NASA, sería imposible evitar el impacto de asteroide en la Tierra. Dicha simulación que fue efectuada por científicos de la agencia espacial, mostró resultados que fueron presentados en la séptima edición de la Conferencia de Defensa Planetaria, en donde se concluyó que nuestro planeta, "la Tierra" se encuentra indefensa ante la posible llegada de un asteroide.

El objetivo de ls investigación fue el de revelar "quiénes son los jugadores claves en caso de desastre y quién necesita saber información y cuándo".

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Asteroide "2021 PDC"

La simulación se efectuó luego que el pasado 19 de abril de 2021, la NASA descubrió un asteroide, que fue "bautizado" con el nombre de "2021 PDC".

Después de un análisis, el sistema de monitoreo de impacto "Sentry" de JPL, así como el sistema "CLOMON", reportaron que un impacto potencial ocurriría el 20 de octubre de 2021, es decir a unos seis meses de distancia.

Impacto de asteroide en la Tierra

En un primer momento, la NASA se encargó de seguir la trayectoria y observó que el posible asteroide podría cochar contra Europa o en el norte de África. Después, la agencia espacial detalló que la frontera entre Alemania, República Checa y Austria sería el punto de impacto.

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Aún así, luego de considerar varias misiones, en un escenario hipotético, se determinó que aunque naves espaciales podrían ser lanzadas para destruir el asteroide, los científicos señalaron que estas no podrían despegar en el poco tiempo que queda con relación al impacto.

NASA:

Si nos enfrentamos al escenario hipotético del PDC de 2021 en la vida real, no seríamos capaces de lanzar ninguna nave espacial en tan poco tiempo con las capacidades actuales”.