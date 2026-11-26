Cáncer de mama metastásico es el diagnóstico que enfrenta Rocío García Ramírez, quien lanzó una súplica directa: “No quiero morir de cáncer”. La enfermedad avanzó a sus ganglios, huesos, pulmones e hígado. Para frenarla, necesita un tratamiento innovador que cuesta 180 mil pesos y que los hospitales públicos de México no tienen.

Un tratamiento de 180 mil pesos fuera del sector público

El caso de Rocío expone una desigualdad que dispara el gasto de bolsillo de las familias en México. Actualmente, ella cursa la cuarta quimioterapia de un esquema de doce. La doctora Raquel Gerson dirige su nueva alternativa terapéutica en el Hospital ABC, mientras Rocío mantiene atención en el Seguro Social.

“No quiero morir de cáncer” es la petición de Rocío, que fue diagnosticada con cáncer de mama diseminado a ganglios, huesos, pulmones e hígado.



Necesita un tratamiento innovador que cuesta 180 mil pesos y que no se tiene en hospitales públicos; ella es una más de las mujeres… pic.twitter.com/0NyPHWmnTN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

Para agotar todas las opciones públicas, Rocío acudió a Cancerología y al Hospital Siglo XXI en busca de estudios de alto costo, además del PET (tomografía por emisión de positrones) que le realizarán el 9 de diciembre en la Ciudad de México. Sin embargo, el sector público carece de su tratamiento actual y la empuja a la medicina privada, cuyos precios resultan imposibles de pagar sola.

La mujer que sentó precedente en la SCJN por discriminación

Su caso de discriminación por cáncer contra Acciona sentó el primer precedente de derecho a la no discriminación laboral por discapacidad, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hoy, esa misma mujer choca contra otra barrera: la desigualdad para acceder a medicinas innovadoras, una carencia que dispara el gasto de bolsillo de las familias en México.

Cuentas impagables y ganas de seguir viviendo

Sus estudios recientes arrojaron resultados mejores que los primeros, una noticia que le devuelve la fe. Rocío trabaja, genera recursos propios y suma el apoyo de familia, amigos y donadores a quienes llama sus “ángeles”. Pese a ello, advierte con franqueza que consultas, medicamentos y quimioterapias probablemente rebasarán lo recaudado.

Rezo por la salud mundial! pic.twitter.com/A6soOgM2Xk — Rocio Garcia Ramirez (@RocioGarciaRam) November 24, 2026

Con sueños, proyectos y el deseo de disfrutar a su familia, Rocío pide donativos o compartir su campaña. Su historia abre el debate: ¿cuántas mujeres pueden sacar 180 mil pesos de su bolsa para comprar una oportunidad de vida?