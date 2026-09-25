Trabajadores del IMSS vuelven a las calles; denuncian falta de insumos y exigen mejores salarios

El grito se escuchó fuerte, esta vez fueron los trabajadores activos y jubilados del IMSS que volvieron a tomar las calles y llegaron de todo el país. Llegaron por la falta de insumos y salarios dignos, desde Jalisco, Puebla, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y la capital.

“Estamos en contra de los malos manejos y los malos líderes QUE HAN OLVIDADO y que nos han dañado a los trabajadores, a nuestros derechos”, dijo América Guadalupe, enfermera del IMSS de Jalisco.

La concentración inició en el Centro Médico Nacional Siglo XXI; alrededor de 350 empleados activos y jubilados caminaron hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

