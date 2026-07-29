Meteorólogos advierten que “El Niño” provocará una ola de calor sin precedentes en 2027

Investigadores climáticos advirtieron que 2027 sufrirá el calor más intenso registrado en los últimos 150 años debido al actual fenómeno de "El Niño", generando una anomalía extrema que, sumada al calentamiento global causada por las actividades humanas, liberará una cantidad alarmante de altas temperaturas sobre el océano; esto mientras el planeta está al borde de superar el límite de 1.5 ºC de temperatura media global establecido en el Acuerdo de París.

Esta previsión tendrá como consecuencias olas de calor, sequías, inundaciones e incendios forestales, todas provocadas por el desarrollo de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO), que romperá los récords históricos de temperatura.

¿Cómo afectarán "El Niño" y el calentamiento global al clima en 2027?

De acuerdo con Zeke Hausfather, científico climático de Berkeley Earth, las temperaturas máximas en el Océano Pacífico tropical subirán alrededor de 3.6 ºC por encima del promedio, intensificando el calor en el mar y los patrones de viento; un fenómeno que surgió en junio del 2026 y que, existe la certeza casi total, de que persistirá hasta abril del 2027.

The El Niño climate pattern that is strengthening in the Pacific Ocean is on track to be the largest one in at least 150 yearshttps://t.co/BcCiOpQNRG — nature (@Nature) July 25, 2026

Aunque este calentamiento ocurre en el océano Pacífico ecuatorial, sus consecuencias meteorológicas, biológicas y financieras tendrán un impacto global, como el aumento de hasta 1.7 ºC por encima del promedio en 2027, recalcó el especialista en una rueda de prensa.

Asimismo, la estimación de 14 modelos climáticos proyecta que la temperatura máxima de la superficie del mar superará por aproximadamente 0.8 ºC el récord anterior de 2.75 ºC que se registró durante 2015 y 2016. Justin Makin, investigador climático del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, aseguró que si el patrón es similar al intenso evento de 1997-1998 —que redujo el crecimiento económico mundial en 5.7 billones de dólares— el actual fenómeno podría causar pérdidas de hasta 10 billones de dólares para 2032.

Además, el calentamiento del océano disminuirá la cantidad de carbono que se puede absorber de la atmósfera, provocando que los corales expulsen de forma masiva algas y enfrenten riesgo de muerte masiva, un proceso conocido como "blanqueamiento severo de los arrecifes" por estrés térmico.

Ahora, la comunidad científica debate si este nuevo estado promedio de "El Niño" es impulsado directamente por las emisiones continuas de CO2, lo que podría indicar que el sistema climático se encuentra en un estado transitorio y no se estabilizará hasta detener dichas emisiones.