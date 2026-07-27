Inicia nueva onda de calor en México: Conagua advierte temperaturas extremas en estos cinco estados

Este lunes 27 de julio de 2026, la Comisión Nacional de Agua, Conagua, advirtió de una nueva onda de calor en México que afectará de forma directa a cinco estados.

Además de las temperaturas extremas que habrá este inicio de semana, también se esperan lluvias en varias entidades de la República Mexicana.

¿Dónde va a hacer calor y dónde va a llover?

Onda de calor, ¿a qué estados golpeará?

De acuerdo a lo dicho por las autoridades esta nueva ola de calor se espera que impacte a estas entidades del país:

- Chihuahua

- Durango

- Coahuila

- Nuevo León

- Tamaulipas

Temperaturas extremas en México hoy

La onda de calor viene acompañada con temperaturas máximas que podrían llegar a más de 45° C durante el día.



Mayores a 45°C : Baja California, noreste, Sonora, noroeste.

: Baja California, noreste, Sonora, noroeste. 40 a 45°C : Chihuahua, noreste y este, Coahuila, norte, Nuevo León , este, Tamaulipas, noroeste y oeste.

: Chihuahua, noreste y este, Coahuila, norte, Nuevo León , este, Tamaulipas, noroeste y oeste. 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, este y oeste, Sinaloa , San Luis Potosí, centro y este, Nayarit, norte, Jalisco, sur y costa, Colima, Michoacán, oeste y suroeste, Puebla, norte y suroeste, Morelos, sur, Guerrero, norte y oeste, Oaxaca, este, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

: Baja California Sur, Durango, este y oeste, Sinaloa , San Luis Potosí, centro y este, Nayarit, norte, Jalisco, sur y costa, Colima, Michoacán, oeste y suroeste, Puebla, norte y suroeste, Morelos, sur, Guerrero, norte y oeste, Oaxaca, este, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. 30 a 35°C: zacatecas, norte y sur, Guanajuato, noreste y oeste, queretaro, norte, hidalgo, norte y este, estado de méxico, suroeste.

Lluvias hoy en México

Con la presencia del huracán categoría 4, "Genevieve", hay estados que sí resentirán los efectos de dicho fenómeno, estos son:

Lluvias intensas 75 a 150 mm: Sonora, norte y centro, Oaxaca, oeste, Chiapas, centro, oeste y sur.

Muy fuertes 50 a 75 mm: Sinaloa, sur, Chihuahua, oeste, Durango, oeste y sur, Nayarit, norte, Jalisco, oeste, Colima, Guerrero, este, Puebla, suroeste, Veracruz, sur.

Fuertes 25 a 50 mm: Michoacán, norte y este, Estado de México, suroeste, Morelos, Tabasco, sur, Campeche, suroeste, Yucatán, este, Quintana Roo, norte

Intervalos de chubascos 5 a 25 mm: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México.

Aisladas 0.1 a 5 mm: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas.