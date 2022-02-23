Nord Stream 2, el gasoducto de Rusia que fluye directamente a Europa

El canciller alemán, Olaf Scholz, suspendió la certificación del gasoducto Nord Stream 2, después de que Rusia reconociera formalmente dos regiones separatistas en el este de Ucrania.

Olaf Scholz, canciller de Alemania:

Debemos reevaluar la situación, en particular con respecto a Nord Stream 2. El Ministerio de Economía analizará nuevamente el proceso de certificación dadas las acciones de Rusia.

El suministro energético de Europa no se vería afectado si se detuviera el gasoducto Nord Stream 2, diseñado para llevar gas de Rusia a Alemania, ya que el gasoducto aún no está en funcionamiento, dijo el martes la Comisión Europea.

Political leaders, analysts react to U.S., German sanctions on Russia https://t.co/EWZ1zLMup2 pic.twitter.com/jXNzOYhRXB — Reuters (@Reuters) February 23, 2022

¿Qué es el gasoducto Nord Stream 2?

Nord Stream 2 es el gasoducto diseñado por Rusia que duplicaría la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania, evitando el tránsito por Ucrania.

Actualmente, Rusia suministra alrededor del 40% del gas que consume Europa.

La preocupación por las interrupciones del suministro en medio de la escalada de tensiones en torno a Ucrania ha llevado a la Unión Europea a buscar suministros alternativos de gas en los últimos meses, procedentes de países como Estados Unidos, Qatar, Azerbaiyán, Nigeria, Japón y Corea del Sur.

Las importaciones europeas de gas natural licuado alcanzaron un récord de unos 11.000 millones de metros cúbicos en enero. La Comisión ha dicho que sus modelos sugieren que la Unión Europea podría hacer frente a una interrupción parcial del suministro de gas de Rusia este invierno, señalando los niveles actuales de almacenamiento y los planes de contingencia de los países para las crisis de suministro.

Comisión Europea: