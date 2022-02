Ucrania y Rusia disparan el precio del petróleo, gas natural y el oro

El presidente de Rusia Vladimir Putin decidió ayer lunes reconocer las dos regiones independentistas del Dombás en Ucrania, pese a las advertencias de la comunidad internacional y la amenaza de la Unión Europea de imponerle sanciones comerciales, hecho que ha disparado el precio del petróleo, gas natural y el oro.

El barril de Brent supera por primera vez en ocho años los 96 dólares por barril tras la decisión de Rusia de reconocer la secesión de las dos regiones prorrusas de Ucrania.

El petróleo de referencia en Europa escala más de un 3% y se sitúa en máximos desde 2014, mientras que los futuros del gas natural holandés suman un 7%, subida que llegó a ser del 13% en el arranque de la jornada y que se replicaron en Londres.

Gasoductos atraviesan Ucrania

El conflicto amenaza el suministro ruso de gas a Europa, del que aproximadamente un tercio pasa por gasoductos que atraviesan Ucrania.

El ministro de Energía ruso, Nikolay Shulginov, ha tranquilizado este martes al mercado al asegurar que el país continuará exportando gas natural sin ningún tipo de interrupciones.

Desde el verano, Rusia ha mantenido en niveles mínimos los flujos gasistas hacia Europa, habiendo frenado las ventas en el mercado al contado. Así, los almacenes estratégicos europeos, muchos de ellos propiedad de la estatal Gazprom, están por debajo de su capacidad invernal habitual.

Europa evita peor escenario

Europa ha evitado el peor escenario, incluidos los apagones, gracias a la llegada de barcos metaneros, pero la región sigue dependiendo de Rusia para un tercio de sus necesidades de gas.

El suministro energético de Europa no se vería afectado si se detuviera el gasoducto Nord Stream 2, diseñado para llevar gas ruso a Alemania, ya que el gasoducto aún no está en funcionamiento, dijo el martes la Comisión Europea.

“Nord Stream 2 todavía no está funcionando, no está suministrando energía a Europa. No es una fuente de energía diferente, es un gasoducto diferente para un proveedor existente.

Alemania suspende certificación del gasoducto

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, detuvo este martes la certificación del gasoducto después de que Rusia reconociera formalmente dos regiones secesionistas del este de Ucrania.

Nord Stream 2 está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania, evitando el tradicional país de tránsito, Ucrania , en el lecho del Mar Báltico.

Rusia suministra actualmente alrededor del 40% del gas que consume Europa.

En todo caso, Europa está en una posición mucho mejor para hacer frente a las interrupciones del suministro que a finales del año pasado.

“Creemos que hay un colchón de inventario suficiente para que los precios del TTF [gas negociado en Países Bajos” sigan bajando durante el verano europeo”, dijo JP Morgan en un informe.

Escalada en precios del petróleo

La escalada del petróleo también está impulsada por las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear, paralizado desde 2019 por el expresidente Donald Trump. Los avances entre ambos países podrían impulsar la producción de petróleo, una de las reclamaciones de los países más consumidores del oro negro.

Europa estudia distintos escenarios en caso de que Rusia restrinja parcial o totalmente sus exportaciones a Europa.