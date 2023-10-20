Protección Civil de Sinaloa informó que por la trayectoria del huracán “Norma”, así como las intensas lluvias que traerá a gran parte del territorio, se suspenderán las clases sabatinas en Sinaloa.

AVISO OFICIAL ⚠

Suspensión de actividades escolares sabatinas. pic.twitter.com/RSjFxQhCDv — Protección Civil Sinaloa (@PC_Sinaloa) October 21, 2023

Activan Plan GN-A en Baja California Sur

Debido a la impredecible fuerza del huracán “Norma” en México, la Guardia Nacional (GN) activó el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia (Plan GN-A) en Baja California Sur. La estrategia comenzará en su fase preventiva, para apoyar a la población que pudiera resultar afectada por este fenómeno.

El Plan GN-A se llevará a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Al momento, la Guardia Nacional alista brigadas de apoyo y realiza patrullajes en poblados y colonias vulnerables de los municipios de Los Cabos y La Paz.

Por el paso de “Norma” en las costas mexicanas se pronostica lluvias intensas, además de la formación de trombas marinas y oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos, lo que podría generar daños en zonas urbanas, deslaves e inundaciones.

A pesar de que se prevé que este fenómeno, que en las últimas horas evolucionó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpso, toque tierra en la zona de Cabo San Lucas. La Guardia Nacional también ha desplegado un operativo en:



Nayarit

Sinaloa

Sonora

Asimismo, se encuentra en estado de alerta permanente por los posibles efectos de este fenómeno meteorológico para auxiliar a la población, con el objetivo de salvaguardar la integridad y los bienes de los habitantes de las zonas afectadas por desastres naturales.

Toman medidas de prevención en Baja California Sur, ¿cuál es el saldo por el paso de “Norma”?

En Baja California Sur, las autoridades continúan activando las medidas preventivas por el paso de “Norma”. De acuerdo con

Óscar Leggs, Presidente Municipal de Los Cabos, existe un plan A de refugios para recibir en albergues a más de 5 mil personas, en total hay una disponibilidad de 21 albergues.

Las playas del municipio permanecen en bandera negra y nadie puede ingresar a ellas. En tanto, a partir del sábado 21 de octubre, el Aeropuerto de San José del Cabo permanecerá cerrado: Se han cancelado 158 para mañana y 6 más para este 20 de octubre, afectando a casi 12 mil pasajeros.

Hasta el momento, se ha contabilizado una ocupación turística del 60% en estado, por lo que se ha pedido a la población mantener la calma y resguardarse.

Por su parte, el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ha pedido que hoy a las 20:00 horas se cierren los negocios, restaurantes, y bares, entre otros, para evitar algún suceso desafortunado.

Castro Cosío informó que el transporte público municipal continuará dando servicio hasta a las 9 de la noche. De igual forma, se pide a los habitantes que no hagan compras de pánico, ni de combustible, ni de alimentos.

El #HuracánNorma de categoría 3 continúa incrementando su fuerza y se desplaza a 13 kilómetros por hora.



Posiblemente toque tierra en Cabo San Lucas como categoría 1 este sábado 21 de octubre, alrededor de las 18:00 horas. pic.twitter.com/SxiDo604yS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2023

“Norma” se intensifica nuevamente a categoría 3

El huracán “Norma” se intensificó nuevamente durante su trayectoria hacia costas mexicanas hoy 20 de octubre y ya es categoría 3, de acuerdo con la última actualización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El ciclón mantiene su ruta en el Océano Pacífico hacia Baja California Sur y Sinaloa.

Debido el avance del huracán, se mantiene el pronóstico de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas del noroeste y occidente de México.

¿Por qué el huracán "Norma" es tan impredecible?

Desde su formación, el lunes pasado en el Océano Pacífico, ha mostrado una trayectoria errática y se ha vuelto muy impredecible, pues tan solo en 18 horas pasó de categoría 1 a 4 y el día de ayer se debilitó a 2 mientras que recientemente se intensificó a 3 nuevamente.

Es peligroso un huracán de esta magnitud. Nadie puede ingresar al mar y se activó el Plan DN-III de la Marina, puesto que hay un oleaje de 300 kilómetros que invade la zona turística, con olas de hasta seis metros.

Aparentemente, va a rozar 20 kilómetros, pero también se estima que tocará tierra y se irá como tormenta tropical, por lo que se recomienda a los habitantes no salir de casa.

Trayectoria del huracán "Norma" en vivo

De acuerdo con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de "Norma" se localiza a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 425 de al oeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

A las 13:40 horas, el huracán categoría 3 registraba rachas de viento de hasta 240 kilómetros por hora y se desplazaba a 13 kilómetros por hora hacia el nor-noroeste.

¿Dónde y cuándo tocará tierra el huracán "Norma"?

Los meteorólogos pronostican que la tormenta seguirá avanzando en el Océano Pacífico y tocará tierra en el estado de Baja California Sur el próximo domingo 22 de octubre.

Debido a la aproximación del huracán “Norma” con el estado, se activaron las alertas por los efectos que podría dejar desde la zona de Todos Santos hasta Los Barriles. También se esperan efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta La Paz, así como desde Todos Santos hasta Santa Fe.

La Conagua también indicó que hay una zona de vigilancia por tormenta tropical en el estado de Nayarit, en específico en islas Marías.

¿Cómo estará el clima hoy 20 de octubre por el huracán "Norma"?

Para este viernes 20 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional informó que en zonas altas del Valle de México se espera un ambiente frío y clima nublado.

Para la tarde de hoy no se pronostican lluvias en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Estado de México (Edomex), aunque el cielo estará nublado.

Hay probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 26 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima pronosticada será de 11 grados Celsius.

Para quienes se encuentren en zonas altas del Valle de México, es recomendable abrigarse bien para evitar el frío. Si planeas viajar al suroeste del Edomex, es recomendable estar al pendiente de las condiciones del clima, ya que podría haber lluvias aisladas.