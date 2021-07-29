Más de 160 muertos en una semana por inundaciones en la India

Al menos 14 personas murieron en inundaciones repentinas provocadas por las fuertes lluvias en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, dijeron las autoridades este miércoles.

Las inundaciones causadas por los chaparrones en el distrito de Kullu del estado de Himachal Pradesh, dejaron un rastro de destrucción cuando el agua de Brahamganga, un afluente del río Parvati, ingresó a las áreas residenciales, matando personas y dañando casas y propiedades.

Decenas de aldeanos estaban desaparecidos en el distrito de Kishtwar de la región de Jammu después de que las inundaciones repentinas destruyeran sus casas y mataran al menos a siete personas, confirmaron el miércoles medios locales.

El ejército y la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres se han unido a la búsqueda, dijo el ministro federal Jitendra Singh en Twitter, con unas 36 personas desaparecidas después de que los torrentes de agua barrieron un estrecho valle en Kishtwar.

Las precipitaciones anuales son esenciales en la India, ya que las lluvias sustentan a dos tercios de los 1.300 millones de habitantes que viven en zonas rurales y dependen de la agricultura.

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Más de 160 muertos en India por las lluvias

Desde la semana pasada equipos de rescate de la India se esforzaban por llegar a decenas de casas inundadas, mientras el número de muertos por desprendimientos de tierra y accidentes causados por las lluvias torrenciales del monzón supera los 160.

Según los expertos, el estado de Maharashtra está siendo afectado por las lluvias más intensas del mes de julio en cuatro décadas. Los aguaceros de varios días han afectado gravemente a la vida de cientos de miles de personas, mientras que los principales ríos corren el riesgo de desbordarse.

En Taliye, a unos 180 kilómetros al sureste de la capital financiera de Mumbai, el número de muertos aumentó a 42 con la recuperación de otros cuatro cuerpos después de que los deslizamientos de tierra aplastaran la mayoría de las casas del pueblo, dijo un alto funcionario del gobierno de Maharashtra.