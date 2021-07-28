En Nueva York aceptan uso de cubrebocas en lugares cerrados.

En Times Square de Nueva York, existe un amplio apoyo para las recomendaciones de uso de cubrebocas revisadas y recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las autoridades dijeron el martes que los estadounidenses completamente vacunados contra COVID-19 deberían volver a usar cubrebocas en lugares públicos cerrados en regiones donde el coronavirus y especialmente la variante Delta se están propagando rápidamente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también recomendaron que todos los estudiantes y maestros de las escuelas de jardín de niños a grado 12 usen cubrebocas independientemente del estado de vacunación. El CDC dijo que los niños deben regresar al aprendizaje en persona a tiempo completo en el otoño con estrategias de prevención adecuadas.

Los cambios marcan una reversión del anuncio de los CDC en mayo que llevó a millones de estadounidenses vacunados a deshacerse de sus cubiertas faciales.

NY went from the highest positivity rate to one of the lowest by staying smart & following the science.



We are reviewing the CDC’s new recommendations closely. Full statement: pic.twitter.com/hBVHDsh97r — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 27, 2021

En Times Square están de acuerdo con el uso de cubrebocas

"Como persona con una enfermedad autoinmune, creo que probablemente debería usar cubrebocas en el interior ahora", dijo Mitzi Coffin, quien estaba de visita desde Texas con su familia. "Con la nueva variante de Delta, creo que probablemente sea prudente que use cubrebocas en interiores. No lo estoy haciendo actualmente, pero creo que debería usar uno".

Abby González, residente de Nueva York, agregó: "Creo que es un paso adelante en esa situación en la que las tasas están subiendo nuevamente. Porque no queremos que nos encierren nuevamente porque algunas personas no quieren vacunarse".

Estados Unidos lidera al mundo en el número promedio diario de nuevas infecciones, lo que representa uno de cada nueve casos notificados en todo el mundo cada día. El promedio de siete días para nuevos casos ha aumentado considerablemente y se sitúa en 57.126, todavía alrededor de una cuarta parte del pico de la pandemia.

"En áreas con transmisión sustancial y alta, los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas usen cubrebocas en entornos públicos cerrados para ayudar a prevenir la propagación de Delta y proteger a otros", dijo la agencia.

En Nueva York aceptan uso de cubrebocas en lugares cerrados.

Los CDC dijeron que el 63% de los condados de Estados Unidos tenían altas tasas de transmisión que justificaban el uso de cubrebocas. La variante Delta es altamente transmisible.

En mayo, la agencia advirtió que las personas completamente vacunadas no necesitan usar cubrebocas al aire libre y podían evitar usarlas en interiores en la mayoría de los lugares, una guía que la agencia dijo que permitiría que la vida comience a volver a la normalidad.

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El Dr. David Doudy, epidemiólogo de la Universidad Johns Hopkins, dijo que la guía de los CDC fue motivada por un cambio en los patrones de infección. "Estamos viendo esta duplicación en el número de casos cada 10 días más o menos", dijo.

