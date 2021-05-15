Abren algunos museos Smithsonianos; se requiere cubrebocas para entrar

Varios de los museos Smithsonianos en el National Mall en Washington abrieron sus puertas, con el único requerimiento de que los visitantes todavía debían usar cubrebocas. Esto sucede a pesar de el día anterior (jueves 13 de mayo) los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron que las personas completamente vacunadas no necesitan usar cubrebocas al aire libre y pueden evitar su uso en interiores en la mayoría de los lugares.

Los museos Smithsonianos en el National Mall, así como el Zoológico Nacional, habían estado cerrados al público en gran parte desde marzo del año pasado debido a la pandemia de coronavirus. El zoológico y algunos otros museos del Smithsoniano reabrieron brevemente el verano pasado antes de cerrar nuevamente en medio del aumento de casos por COVID-19.

Esa fue una buena noticia para muchos turistas como Jeri Kelly, de Portland, Oregon, quien se dirigía al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. "Mi preocupación es identificar la diferencia entre los que están vacunados y los que no", dijo. "Estoy vacunado, solo me preocupa la honestidad de la próxima persona".

La primera dama Jill Biden también acudió a la reapertura de los museos Smithsonianos, en particular el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. La visita de la priemra dama, quien recorrió algunas de las exhibiciones y habló con el personal del museo, es un esfuerzo de la Casa Blanca para mostrar cómo los estadounidenses vacunados ya pueden comenzar a regresar a las normas prepandémicas.

La primera dama Jill Biden con el secretario del Smithsonian Lonnie Bunch y el director del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana Kevin Young.|JONATHAN ERNST/REUTERS

Biden repartió galletas con chispas de chocolate a los primeros visitantes desde marzo de 2020. Se quitó el cubrebocas para hablar con el personal, pero se lo volvió a poner para un recorrido parcial por el museo.

CDC: las personas totalmente vacunadas no necesitan cubrebocas

La precaución y la confusión siguieron a los consejos de los CDC, sobre la noticia de que las personas completamente vacunadas no necesitan usar cubrebocas al aire libre y pueden evitar usarlas en interiores en su mayoría.

La nueva actualización de la guía de la agencia dijo que permitiría que la vida comience a volver a la normalidad, con la esperanza de que esto impulse a más personas a vacunarse durante una pandemia que ha matado a más de medio millón de estadounidenses.

UPDATE: If you are fully vaccinated against #COVID19, you can resume activities without wearing a mask or staying 6 feet apart, except where required by federal, state, local, tribal or territorial laws, incl. local business and workplace guidance. More: https://t.co/FJMon7WlFO — CDC (@CDCgov) May 13, 2021

La administración del presidente demócrata Joe Biden se ha enfrentado a críticas por mensajes mixtos sobre los cubrebocas. Biden mantiene su cubrebocas puesto en la mayoría de los casos, aunque el jueves 13 de mayo apareció en el Rose Garden sin su máscara.

Con la nueva guía federal dependerá de las personas decidir cómo protegerse ahora que las vacunas están disponibles, dijeron el viernes los principales funcionarios de salud estadounidenses.

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