CDC: personas totalmente vacunadas no necesitan cubrebocas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que las personas con las dos dosis de vacunas contra el coronavirus no necesitan cubrebocas en el exterior. Así mismo señalaron que pueden evitar usarlos en la mayor parte de espacios interiores, lo que permitirá que la vida comience a regresar a la normalidad.

También dijeron que las personas completamente vacunadas no necesitan practicar el distanciamiento físico en la mayoría de los lugares. La agencia espera que esta información y cambios en sus guías insentive a más estadounidenses a vacunarse.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, afirmó que la nueva guía (cuya actualización más reciente fue apenas hace dos semanas), se basó en la fuerte reducción de los casos y contagios, así como la aplicación de las vacunas a las personas más jóvenes y su eficacia contra las variantes de la coronavirus. "Nos guiamos por la ciencia", dijo Walensky

UPDATE: If you are fully vaccinated against #COVID19, you can resume activities without wearing a mask or staying 6 feet apart, except where required by federal, state, local, tribal or territorial laws, incl. local business and workplace guidance. More: https://t.co/FJMon7WlFO — CDC (@CDCgov) May 13, 2021

Los CDC habían enfrentado críticas, incluso de funcionarios de salud pública, por haber sido demasiado cautos en su orientación. Los críticos han dicho que las personas necesitan ver más beneficios de vacunarse en términos de volver a sus actividades normales.

"En las últimas dos semanas, hemos visto más datos que muestran que estas vacunas funcionan en el mundo real, resisten las variantes y las personas vacunadas tienen menos probabilidades de transmitir el virus. Necesitábamos tomarnos el tiempo para revisar todo el conjunto de pruebas, para hacerlo bien, y así es como llegamos a esta decisión", dijo la agencia en un comunicado de prensa.

La nueva guía dice que los estadounidenses vacunados pueden reanudar todos los viajes, no necesitan estar en cuarentena después de salir del país o o hacerse la prueba de COVID-19 si se exponen a alguien positivo pero asintomático. Sin embargo, aún hay algunas restricciones de viajes internacionales, incluidos los no esenciales a Canadá.

#HCPs: Attend CDC’s COCA Call on Friday, May 14, at 2 pm EDT, on the Pfizer-BioNTech #COVID19 Vaccine expansion for 12- to 15-year-olds. Learn more: https://t.co/LcHvuxKO3H. pic.twitter.com/CNkde91QGf — CDC (@CDCgov) May 13, 2021

La orientación revisada es un paso importante hacia el regreso a la vida de antes de la pandemia, pero la agencia aún recomienda que las personas vacunadas usen cubrebocas en aviones y trenes, y en aeropuertos, transporte público y en lugares como hospitales y consultorios médicos.

Joe Biden sin cubrebocas

El presidente Joe Biden apareció en la Casa Blanca para hacer declaraciones sin mascarilla. "Creo que es un gran hito, un gran día", dijo. "Si estás completamente vacunado y puedes quitarte el cubrebocas has ganado el derecho de hacer algo por lo que los estadounidenses son conocidos en todo el mundo: saludar a los demás con una sonrisa", añadió esbozando una breve sonrisa.

Además, Biden también se quitó el cubrebocas durante una reunión con legisladores, dijo a periodistas la senadora republicana Shelly Moore Capito.

Algunos periodistas que cubren la Casa Blanca también se quitaron los cubrebocas.

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