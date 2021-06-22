Adiós a las restricciones; Festival anual de la música revive en París

Una multitud sin tapabocas inundó las calles de París para celebrar el festival anual de música "Fete de la musique", después de 15 meses las restricciones impuestas por la pandemia de de Covid-19.

La Fete de la musique es una celebración que se realiza anualmente en el solsticio de verano, el día más largo del año, con músicos y DJs que entretienen al público de forma gratuita durante toda la noche.

"Es muy bonito. Terminé aquí por accidente y es muy lindo que la gente haya traído música y que todos estén aquí y se diviertan", aseguró Caroline, una joven residente de París.

Encore beaucoup de monde sur les quais à #paris pour la fête de la musique #FeteDeLaMusique #FeteDeLaMusique2021 pic.twitter.com/cxVJ9RUZvy — NikoMook (@NikoMook7) June 22, 2021

La música vuelve a la vida en París

El evento de este año se sintió particularmente especial para los parisinos como Mona, de 20 años, ya que las restricciones de COVID-19 como el uso de tapabocas y los toques de queda, se levantaron durante la semana pasada.

"París ha vuelto a la vida después de Covid. Todos nos divertimos. Ponemos música, bailamos y nos relajamos", dijo Mona.

"Estamos vacunados, pero ni siquiera es por eso. Es como, hemos estado en cuarentena durante tanto tiempo, se siente bien estar rodeados de personas, diferentes personas. Y como ya sabes, hemos estado encerrados, se siente bien celebrar diferentes culturas, diferentes rostros", dijo Aurelia, una turista estadunidense que viajó a Francia recientemente.

Festival de la música revive en París. REUTERS/Gonzalo Fuentes|GONZALO FUENTES/REUTERS

En París no han levantado todas las restricciones

Sin embargo, aún se mantienen algunas restricciones. Se prohibieron los conciertos callejeros no planificados para evitar el amontonamiento. Los músicos podían actuar en bares y restaurantes, pero solo hasta la mitad de la capacidad de un lugar.

En las áreas públicas, se organizaron algunos conciertos con un número limitado de personas en la audiencia.

Muchos conciertos se cancelaron unos días o unas horas antes del evento.

En París, la Prefectura de Policía anunció que 2 mil 300 policías patrullaban las calles, asegurándose de que se cumplieran estas medidas.

Festival de la música revive en París. Ian Langsdon/Pool via REUTERS|POOL/REUTERS

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Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, se involucró en el festival, y el Palacio del Elíseo, la residencia oficial del presidente, acogió a una gran cantidad de estrellas de la música electrónica francesa.

El lunes, el gobierno francés anunció que los clubes nocturnos podrán reabrir a partir del 9 de julio.

Iniciada en 1982 por el Ministro de Cultura francés, Fete de la musique ha florecido y ahora se celebra en 120 países de todo el mundo.