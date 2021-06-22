Músicos tocan en tiradero con instrumentos hechos de basura

En Turquía, una banda ha encontrado inspiración en el lugar más insólito: un vertedero. "Fungistanbul", agrupación que interpreta música étnica, vio el potencial de los miles de residuos que se tiran a la basura.

Actualmente, el grupo crea una serie de vídeos tocando música con tambores hechos de bidones de plástico. Con ello, envían un valioso mensaje sobre el cuidado del medio ambiente.

Banda turca encuentra inspiración en un basurero pic.twitter.com/fjRTnSd65t — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 21, 2021

El baterista Herman Artuc asegura que promover el cuidado del medio ambiente es uno de los principales objetivos de su banda.

Basura convertida en instrumentos musicales

"Creo que la idea del reciclaje desarrollará nuevas formas de pensar y restableceremos una vida verdaderamente respetuosa con la naturaleza. Al menos mientras exista este pensamiento, las próximas generaciones podrán llevarlo a niveles superiores".

"Cuando destruimos el equilibrio de la naturaleza, resulta muy difícil recuperarlo. El reciclaje es también una cuestión importante en términos de creatividad. Producir sonidos a partir de diferentes objetos que nos rodean es un tema nuevo, de hecho existe un concepto llamado transformación hacia adelante".

"Es muy valioso lograr transformar un objeto obsoleto y desechado en un instrumento musical".

"Todo el mundo ama este proyecto. Les encanta la idea de crear instrumentos a partir de residuos y basura".

Residuos plásticos en Turquía

El informe de una ONG ambientalista internacional reveló que las exportaciones de residuos plásticos, algunos posiblemente ilegales, desde Reino Unido y Alemania dejaron "montañas" de basura en el sur de Turquía.

Los plásticos fueron dejados en los bordes de las carreteras, en los campos o derramados en fuentes de agua, detalla el informe, que fue publicado el 17 de mayo.

Tras el sombrío descubrimiento, el Ministerio de Comercio de Turquía anunció la prohibición de importar residuos plásticos.

Según los datos del Atlas de Residuos, Turquía es el decimotercer país de los 164 que más residuos municipales genera. Además, el país también tiene la tasa de reciclaje más baja entre los miembros de la OCDE, con sólo un 12%.

