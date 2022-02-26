Papa Francisco expresa su “profundo dolor” por Ucrania

El papa Francisco sostuvo este sábado una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a quien le expresó su profundo dolor por la crisis que vive su país tras el movimiento militar ordenado por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

"Hoy el Papa Francisco tuvo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi. El Santo Padre expresó su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que se están produciendo en nuestro país", informó la embajada de Ucrania ante la Santa Sede.

Oggi Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente 🇺🇦 Volodymyr Zelenskyi.

Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese. pic.twitter.com/suGY5dMStL — UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) February 26, 2022

El mandatario Volodimir Zelensky agradeció la llamada del papa Francisco con un mensaje compartido a través de sus redes sociales, y añadió que el pueblo de Ucrania siente el apoyo espiritual.

“Agradezco al papa Francisco por orar por la paz en Ucrania y un alto al fuego. El pueblo de Ucrania siente el apoyo espiritual de su Santidad”.

En las últimas horas el presidente de Ucrania ha agradecido a mandatrios y cancilleres por su solidaridad y ayuda militar que empiezan a enviar para la defensa de las fuerzas ucranianas frente al Ejército ruso que lleva tres días de ataque en el país.

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

El papa Francisco fue a la embajada de Rusia

El pasado viernes, el papa Francisco visitó por sorpresa al embajador de Rusia ante la Santa Sede, Alexander Avdeev, en un gesto inédito con el fin de pedir diálogo y volver a las negociaciones para lograr la paz en Ucrania.

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó la visita del papa Francisco a la embajada rusa, situada en plena Vía de la Conciliazione, a escasos metros de San Pedro.

El portavoz del Vaticano Matteo Bruni, dijo que el Papa Francisco pasó unos 30 minutos en la embajada, que está cerca del Vaticano.

El portavoz del Vaticano no quiso comentar la noticia de que el papa Franciso, de 85 años, ofreció la mediación del Vaticano.

Se cree que es la primera vez que un Papa acude a una embajada para hablar con un embajador en tiempos de conflicto.

