El Instituto Vulcanológico y Sismológico ha elevado de 2 a 3 el nivel de Alerta en Filipinas por la erupción del volcán Taal luego que emitiera una estela de cenizas a una altura de un kilómetro.

El volcán Taal en la provincia de Batangas, al sur de la capital Manila, causó problemas y preocupación después de arrojar una columna freatomagmática de 1 kilómetro de altura.

Erupción freatomagmática

Una erupción freatomagmática tiene lugar cuando el magma -la roca derretida por debajo de la superficie terrestre- entra en contacto con el agua. El Taal está situado en un lago volcánico homónimo en la isla de Luzón, a unos 50 kilómetros al sur de la Manila.

El Instituto Vulcanológico y Sismológico explicó que elevó el nivel de alerta hasta debido a la estela de ceniza y a la "intrusión magmática en el cráter principal", que podría generar más erupciones.

Posibilidad de un tsunami

El Instituto recomienda llevar a cabo desalojos en los distritos de Agoncillo, Laurel y Batangas dada su proximidad al volcán y a la posibilidad de coladas piroclásticas -una mezcla gases calientes, ceniza y materiales sólidos que se mueven a velocidades de hasta 200 metros por segundo- e incluso de un tsunami.

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El organismo recordó a los residentes locales que la zona es considerada peligrosa y aconsejó que observen el estado de agua en el lago.

Los funcionarios no pueden decir si ocurrirán más erupciones, y Renato Solidum del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología dijo: "Es solo un evento explosivo, es demasiado pronto para decirlo".

Las autoridades han comenzado a instar a los residentes de las ciudades a orillas del lago de Agoncillo y Laurel en la provincia de Batangas a evacuar debido a posibles peligros de erupción, incluida la posibilidad de un tsunami volcánico.

El agua en el cráter de Taal hirvió antes y después de su erupción, mostró un video publicado en la página de Facebook de la agencia de sismología.

Creciente actividad

Taal ha estado bajo alerta dos desde marzo de este año, cuando mostró una "creciente" actividad después de una erupción en enero de 2020, ha recordado el diario 'Philippine Star', tras décadas inactivo.

El volcán Taal, al sur del centro de Manila, provocó la evacuación de más de 100,000 personas el año pasado después de lanzar vapor y rocas hasta 15 metros en el aire. Ahora, los residentes están huyendo una vez más.

Taal es uno de los volcanes activos más pequeños del mundo con solo 311 metros.