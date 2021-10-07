El derrame de petróleo que se registró el pasado sábado 2 de octubre afecta las costas del sur de california y ha ocasionado un gran impacto en la vida marina y en el ecosistema. Derrame de petróleo en el mar provoca cierre de playas en California

Mientras las autoridades tratan de contener el esparcimiento del crudo, los ambientalistas advierten que el daño está hecho y que la contaminación en la zona perdurará por muchos años.

Animales contaminados y muertos

El impacto ambiental que deja el derrame de petróleo en las costas del sur de california es de aves contaminadas, peces y lobos marinos muertos.

Ambientalistas apuntan a que estos derrames se han producido desde que la extracción de petróleo ha existido, y a pesar de los avances en tecnología, esta industria continúa eludiendo las normas, ignora las regulaciones y continúa contaminando.

Probable causa del derrame

Autoridades investigan la posibilidad de que el derrame haya sido causado por un ancla que rompió el oleoducto en las profundidades del mar, ya que la tubería no estaba enterrada.

El gobernador de california Gavin Newsom, declaró estado de emergencia debido al derrame de petróleo.

Equipos trabajan para proteger el frágil ecosistema cerca de la desembocadura del río Santa Ana. Según la supervisora del condado Orange Katrina Foley, las aves y los peces muertos ya están llegando a la costa.

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Los puertos de los Ángeles y Long Beach son las dos terminales marítimas de contenedores de mayor actividad en Estados Unidos y juntos procesan hasta 100 cargueros diarios. Todas esas naves atraviesan el área y echan ancla por donde pasa el oleoducto.

Ubicación del incidente

El oleoducto tiene más de 27 kilómetros de largo, y el punto del incidente está a unos 8 kilómetros de la costa.

Amplify Energy calcula que hasta 654 mil litros de petróleo se habrían derramado en el Océano Pacífico.

El departamento de pesca y vida marina de ese estado, encargado de atender la emergencia informó que recibió noticias del derrame a las 8:20 de la noche del viernes, pero que no pudo confirmarlo hasta la mañana siguiente debido a las condiciones climáticas.

Amplify Energy la empresa propietaria del oleoducto reportó la fuga a las autoridades federales 12 horas después.

El petróleo se ha esparcido entre Huntington y Laguna Beach donde las playas permanecen cerradas al público.

La representante local republicana Michelle Steel, pidió al presidente Joe Biden que declare el derrame como un desastre para asignar fondos federales a las labores de limpieza.

