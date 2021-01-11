Arnold Schwarzenegger compara irrupción al Capitolio con violencia Nazi

Para Arnold Schwarzenegger, actor y ex gobernador de California, el ataque que seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perpetraron la semana pasada en el Capitolio es comparable con la violencia Nazi.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el ex gobernador de California mencionó que lo acontecido en Washington D.C. fue similar a la 'Kristallnacht', La Noche de los Cristales Rotos, cuando agentes de la S.S. y sus seguidores destruyeron negocios propiedad de judíos en 1938.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

"Fue una noche de furia contra los judíos, perpetrada por los Nazis, los Chicos Orgullosos", mencionó.

"El miércoles hubo un Día de los Cristales Rotos aquí, en los Estados Unidos. Rompieron las ventanas del Capitolio, pero esto va más allá de ventanas, ellos rompieron ideas que tomamos para mejorar. No sólo rompieron puertas, ellos perpetraron los principios sobre los que se fundó nuestro país", sentenció.

Schwarzenegger, quien llegó a vivir a Estados Unidos en los setenta, mencionó que lo vivido la semana pasada en la capital estadounidense fue similar a los recuerdos de su infancia, en Austria, al que se refirió como un país que perdió su libertad por mentiras e intolerancia.

"Al crecer, estaba rodeado por hombres que bebían para olvidar su participación en el régimen más maligno de la historia", añadió.

El protagonista de Terminator añadió que él vivió en carne propia los estragos de la post guerra, pues su padre era parte de esas personas que bebían para olvidar los daños del régimen Nazi.

"Creo que una sacudidad como la que vivimos en estos días nos hará más fuertes porque ahora entendemos que podemos perder el rumbo. Por supuesto que necesitamos reformas para que esto no se repita nunca", añadió.

"Necesitamos retener a las personas que nos trajeron a este punto imperdonable y debemos olvidar nuestras diferencias, partidos e ideas para poner a nuestra democracia por delante", puntualizó el histrión.

Schwarzenneger también hizo un llamado para que los ciudadanos estadounidenses se unan y sanen sus heridas colectivamente y respaldar al presidente electo.

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"Pido que se unan y digan: presidente electo Joe Biden, le deseamos mucho éxito como nuestro mandatario. Si usted es exitoso, nuestra nación es exitosa. Lo apoyamos con todo el corazón mientras usted busca unirnos", fue la petición del actor para toda la ciudadanía.

El ex gobernador de California concluyó su video con un mensaje especial para las personas que, según él, violaron la Constitución.

"Ustedes nunca ganarán. Presidente electo Biden, estamos con usted hoy, mañana y siempre en defensa de nuestra democracia y de aquellos que la amenacen", concluyó.

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