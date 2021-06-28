¡Así suena Marte! El robot chino Zhurong envía primeros sonidos

La Administración Nacional del Espacio de China publicó el domingo una serie de archivos de audio que fueron los primeros sonidos grabados por el vehículo de exploración espacial de Marte Zhurong.

El diseñador en jefe adjunto del sistema de la sonda a Marte Tianwen-1, Jia Yang, dijo "de hecho, los sonidos se produjeron cuando el piñón del vehículo en Marte gira sobre la cremallera, o digamos los sonidos de choque entre metales. El propósito de instalar el dispositivo de grabación es capturar los sonidos del viento en Marte durante sus climas ventosos. Realmente queremos escuchar cómo suenan los vientos en un planeta que no sea la Tierra".

Los sonidos, así como las imágenes y los videos, capturados por el vehículo chino en Marte, ayudarán aún más a la investigación de los científicos sobre el planeta rojo, al tiempo que sientan una base sólida para otras misiones a Marte.

Por su parte, subcomandante del Primer Programa de Exploración de Marte de China, Liu Jizhong, aseveró que "con los archivos [de video, imagen y audio] que publicamos esta vez, incluidos los sonidos grabados cuando nuestro explorador en Marte abandonó el módulo de aterrizaje, podemos realizar un análisis más profundo del medio ambiente y la condición de Marte, por ejemplo, la densidad de la atmósfera en Marte".

🚀🛸🤖 Así suena #Marte#China publicó los sonidos grabados por primera vez por su vehículo explorador de #MarteZhurong pic.twitter.com/rMApO3kSC8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 28, 2021

El robot chino Zhurong, que aterrizó el sábado 19 de junio pasado en Marte, envió a la Tierra las primeras fotos del plantea rojo, indicó la Administración Espacial Nacional China (CNSA).

En las fotografías y videos difundidos por la CNSA se observan la plataforma de aterrizaje, la rampa de salida, los paneles solares y la antena del rover, además un fragmento del paisaje de Utopia Planitia, la cuenca en el hemisferio norte del planeta elegida para el aterrizaje.

De acuerdo con información difundida por la CNSA, el vehículo se prepara para abandonar la plataforma y comenzar a rodar por los alrededores para inspeccionarlos.

Con el rover Zhurong, China es el tercer país en lograr colocar un robot sobre la superficie de Marte, luego de Estados Unidos y Rusia, segundo en tener éxito, ya que el robot ruso de la misión Mars 3 solo estuvo activo durante algunos segundos.

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La primera misión de exploración de Marte tiene previsto, además de llevar a cabo la circunnavegación, el aterrizaje y la patrulla de Marte, realizar una detección de circunvalación global y completa del Planeta Rojo.

La sonda Tianwen-1 está integrada por un orbitador y un dispositivo de patrulla de aterrizaje. El dispositivo de patrulla de aterrizaje incluye el rover marciano Zhurong y el módulo de aterrizaje.

Tianwen-1, el orbitador a bordo del cual viajó Zhurong, sirve de enlace de comunicaciones entre el rover y la Tierra para enviar las imágenes.

El rover chino, de unos 240 kilos de peso y casi dos metros de altura, se asimila a los de la NASA en Marte, aunque sus capacidades científicas no son tan ambiciosas.

Fue concebido sobre todo como una demostración tecnológica y se prevé que durante su vida útil de 90 días realizará distintos análisis geológicos del entorno marciano con la ayuda de sus instrumentos: cámaras, un radar de penetración terrestre, un detector de campo magnético, una estación meteorológica mucho más sencilla que la española MEDA -a bordo del rover Perseverance de la NASA-.

Así como un instrumento para medir la composición química del polvo y las rocas y todos los datos que obtenga servirán a la agencia china para preparar futuras misiones más ambiciosas a Marte.

Tianwen-1 ha estado en el espacio durante 295 días, a unos 320 millones de kilómetros de la Tierra, su misión ha llevado a cabo tecnologías clave como el lanzamiento de una segunda velocidad cósmica, el vuelo interplanetario, la comunicación de medición y control y el aterrizaje suave de planetas extraterrestres.

Además de que logró el primer aterrizaje en un planeta extraterrestre, que es otro hito significativo en el desarrollo de la industria aeroespacial del país asiático.

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