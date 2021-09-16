A la venta NFT de Freddie Mercury en apoyo a la lucha contra el SIDA

Las cuatro obras de arte de tokens no fungibles conocidos como NFT están inspiradas en el líder de la banda de rock, Queen, Freddie Mercury, para conmemorar lo que habría sido su cumpleaños número 75.

Tres de ellas muestran al cantante, mientras que la cuarta es una representación onírica de un piano de cola blanco con una corona en su taburete, rodeado por un estanque de peces de colores nadando.

Las obras de los artistas Blake Kathryn, Chad Knight, Mat Maitland y MBSJQ se venderán en una subasta cronometrada en el mercado de arte digital SuperRare durante 75 horas a partir del 20 de septiembre, según los organizadores.

The four NFTs will be available exclusively as a timed auction via SuperRare on 20th Sept 2021 at 8AM PDT/11AM EDT/4PM BST for 75 hours, with proceeds going to the @The_MPT

Collection will be available to view here: https://t.co/U325n6f6Ff



More Details👇https://t.co/E4Q7o2CjSb — Freddie Mercury (@freddie_mercury) September 16, 2021

La recaudación será destinada a The Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica contra el sida fundada por los miembros de Queen Brian May y Roger Taylor y el mánager del grupo Jim Beach en memoria del cantante.

¿QUÉ ES UN NFT?

Por sus siglas en inglés significa: non fungible token y en español es: token no fungible. Es decir, es un bien digital con valor único que no se puede modificar, intercambiar o sustituir por otro de valor similar. Es decir, un NFT es una obra de arte única que no tiene relación con el arte físico y que estará almacenada en un servidor y no colocada en la pared de alguna casa.

¿CÓMO FUNCIONA UN NFT?

La tecnología que emplean se le conoce como blockchain o de cadena de bloques, es decir enlaza datos, como por ejemplo, alguna fecha o información de transacciones que por su diseño resisten las modificaciones y no solo eso, dicha información queda asegurada gracias a la criptografía.

Una característica importante de los NFT, es que se les asigna un tipo de certificado digital de autenticidad, que incluye el costo del primer valor, el nombre del autor, así como las transacciones realizadas, es decir, cuantas veces ha sido comprado y el costo por el que ha sido adquirido, datos que jamás podrán ser modificados.

El mercado de los NFT -criptoactivos de nicho que registran la propiedad de un elemento digital, como una imagen o un video, a través de una cadena de bloques- ha aumentado, aunque los escépticos han advertido de la existencia de una burbuja.

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La burbuja, es que hay personas que adquieran NFT co n la idea de que en un futuro los vendan a un costo mucho más alto.

¿QUIÉN FUE FREDDIE MERCURY?

"Freddie Mercury dejó un mandato creativo muy sencillo al mundo al fallecer. 'Pueden hacer lo que quieran con mi trabajo, pero nunca me hagan aburrido'", dijeron SuperRare y la Mercury Phoenix Trust en un comunicado conjunto el jueves.

“You can do whatever you want with my work, just never make me boring.” Freddie Mercury 💛@SuperRare and The @The_MPT announce four new NFT artworks celebrating Freddie Mercury’s 75th birthday!✨ pic.twitter.com/TxSmI2TECb — Freddie Mercury (@freddie_mercury) September 16, 2021

Fue un artista muy completo desde cantante con una poderosa voz, compositor hasta diseñador gráfico, fue el líder de la banda inglesa de rock, Queen, muy famosa en los años 70.

Su nombre original fue Farrokh Bulsara, quien nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, una región semiautónoma de Tanzania y falleció por una broconeumonía por el SIDA en Londres, Reino Unido el 24 de noviembre de 1991, un día después de habe anunciado que tenía la enfermedad.

