Astronautas en la estación espacial China disfrutan abundante comida

antes y después de realizar tareas como desenvolver paquetes e instalar equipos en un entorno ingrávido

Los astronautas Tang Hongbo, Nie Haisheng y Liu Boming tienen hasta 120 recetas diferentes para su misión de tres meses y ayudarlos a seguir una dieta nutritiva y equilibrada.

Los alimentos suelen ser sólidos, deshuesados, en trozos pequeños y dejan pocos residuos. Las comidas también se personalizan para satisfacer los apetitos personales de los astronautas.

Las bebidas en el espacio

Mientras tanto, hay bebidas que incluyen una variedad de tés, jugos y sopas que se sirven en la estación espacial.

Los astronautas también pueden comer frutas y verduras frescas, ya que la estación ha sido equipada con refrigeradores transportados allí por la nave espacial de carga Tianzhou-2 antes de su llegada.

Desechos de la estación espacial

Los astronautas colocan los residuos de frutas en bolsas de recolección de desechos. Todos los desechos de la estación espacial se almacenarán en la nave espacial de carga Tianzhou y se quemarán en la atmósfera durante su viaje de regreso después de completar la misión.

Tras el desayuno, los astronautas realizan sus tareas de desembalaje e instalación usando herramientas para mejorar la eficiencia en microgravedad.

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China lanzó con éxito a los tres astronautas al espacio a bordo de la nave espacial Shenzhou-12 a las 09:22 horas el jueves 17 de junio (hora de Beijing) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el noroeste de China, lo que lleva al país un paso más cerca de completar la construcción de su estación espacial.

Los tres astronautas masculinos, Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo, llevan a cabo una serie de tareas en órbita, incluida la verificación de las principales tecnologías que se utilizarán en la construcción y operación de la estación espacial china Tiangong, o Heavenly Palace.

Los astronautas conversaron con el presidente de China

Este miércoles, El presidente de China Xi Jinping, conversó con los tres astronautas que están estacionados en el módulo central de la estación espacial del país, Tianhe.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, sostuvo la conversación en el Centro de Control Aeroespacial de Beijing con Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo, tripulación de la nave espacial Shenzhou-12 enviada al espacio el 17 de junio.

Antes de partir de la tierra se realizó Una ceremonia de despedida para los tres astronautas chinos de la misión espacial tripulada Shenzhou-12, esta se llevó a cabo en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

