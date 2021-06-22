WhatsApp y su chat en español sobre dónde vacunarse contra COVID en EU

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea, anunció la creación de su chat en español para que los hispanos que viven en Estados Unidos, puedan consutar información acerca de la vacuna contra COVID-19 y sobre todo en dónde recibirla.

Mi Chat Sobre Vacunas COVID

A través de un comunicado, WhatsApp señaló que su "chat" es una forma de apoyar al Gobierno del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, para lograr que el máximo número de personas (que sean elegibles), puedan vacunarse antes de la jornada del 4 de julio.

We are honored to announce the @CDCgov new WhatsApp chat for COVID-19 vaccines. The chat helps the Spanish-speaking community in the US find where to get the shot, order a free ride to get there, and more.



Access the chat here: https://t.co/5UQCFTjW8y pic.twitter.com/aYZgtMOEVb — WhatsApp (@WhatsApp) June 21, 2021

Cabe recordar que el objetivo del presidente Biden es que el 70 por ciento de los adultos estadunidenses reciba al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 para las celebraciones del Día de la Independencia de los Estados Unidos, sin embargo, conforme al actual ritmo de vacunación, será compicado lograr la meta.

Chat de WhatsApp en español para hispanohablantes que viven en EU

Debido a su popularidad entre la comunidad de hispanoparlantes en Estados Unidos, la aplicación propiedad de Facebook, se mostró esperanzada en que su "chat" contribuya a "cerrar la brecha de vacunación entre los hispanos" mediante su plataforma que es más popular entre los hispanoparlantes que entre los angloparlantes.

Sí usted vive en Estados Unidos, habla español y quiere unirse a "Mi Chat Sobre Vacunas COVID", puede acceder mediante el siguiente número telefónico: (833) 636-1122. Los usurios deberán mandar un "mensaje simple" e inmediatamente recibirá una respuesta con la información sobre la disponibilidad y gratuidad de las vacunas.

Chatea en WhatsApp con: Mi Chat Sobre Vacunas COVID

De manera inmediata se desplegará un menú que ayudará para ubicar los sitios de vacunación más cercanos y te brinda más información acerca de las inoculaciones.

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El "foro virtual", Mi Chat Sobre Vacunas COVID, cuenta con el apoyo de la Casa Blanca, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.