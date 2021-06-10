Este jueves Australia registra heladas e inundaciones en casas y caminos. Las autoridades emitieron una orden de desalojo en el estado de Victoria, con 26,000 residentes en la ciudad de Traralgon, a unos 162 kilómetros (101 millas) al oeste de Melbourne,y se registraron grandes cantidades de nieve en Nueva Gales del Sur.

Un sistema de baja presión ocasionó fuertes lluvias y vientos.

Las autoridades dijeron que se llevaron a cabo alrededor de una docena de rescates por inundaciones, mientras que hubo más de 5,000 solicitudes de asistencia para el Servicio Estatal de Emergencias (SES).

Habitantes salieron de sus casas ocupando lanchas o inflables.

Una persona fallecida

Más tarde, la policía informó que habían encontrado el cuerpo de un hombre de 60 años de edad en un vehículo sumergido por la inundación en la pequeña ciudad de Woodside en Gippsland.

Ráfagas de viento de hasta de 115 kilómetros por hora

El viento con ráfagas de viento de hasta de 115 kilómetros por hora derribó árboles y postes de energía que dejó sin energía a comunidades en las afueras de Melbourne e inundó a miles de casas en Victoria.

Varias casas sufrieron daños por la caída de ramas o troncos.

Los residentes de Kalorama están pidiendo comida y voluntarios para ayudar a limpiar las devastadoras consecuencias.

Se instó a los residentes cerca de Traralgon Creek, que atraviesa el centro de Traralgon, a desalojar de inmediato debido al rápido aumento de las aguas de la inundación.

Casas bajo amenaza de inundación

Aproximadamente 220 casas de Traralgon están bajo amenaza de inundación, mientras que también se esperan inundaciones en las ciudades río abajo de los ríos Latrobe, Macalister, Thompson y Avon durante las próximas 24 horas.

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Inverness Rd permaneció bloqueada el jueves por la tarde, con árboles caídos atrapando a los residentes.

Las líneas eléctricas estaban esparcidas por la carretera y los letreros de las calles habían sido derribados.

Residentes externaron que es la peor tormenta que hayan presenciado en décadas.

Varias carreteras fueron cerradas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

En tanto que en la ciudad de Orange la nieve cubrió la ciudad.

En la ciudad de Orange, Nueva Gales del Sur, los lugareños se despertaron con un paraíso invernal, con la nieve cubriendo la ciudad.

Las Montañas Azules y las ciudades del noroeste del estado también recibieron vertederos de nieve.

Residentes aprovecharon la nevada para deslizarse y crear muñecos de nieve.

