Homenajean a víctimas de la Gran Purga de Stalin en Rusia

Los familiares de miles de víctimas de la Gran Purga y otras persecuciones políticas del dictador soviético Joseph Stalin les rindieron homenaje en la zona boscosa de Kommunarka, a las afueras de Moscú, donde se encontró una fosa común.

De acuerdo al Museo Estatal de Historia de Gulag, esta fosa contenía los cuerpos de 6,609 personas, quienes fueron ejecutados por la policía secreta del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD por sus siglas en ruso) entre 1937 y 1941, durante la época conocida como la Gran Purga o Gran Terror que azotó la Unión Soviética (URSS).

"Hemos averiguado dónde estaban las zanjas y pozos en este bosque y cuándo se hicieron de acuerdo con nuestra línea de tiempo. Todas las formas y ubicaciones (de las tumbas) están identificadas", afirmó Roman Romanov, director del Museo Estatal de Historia de Gulag.

El hallazgo finalmente haría posible que los familiares supieran dónde yacían sus seres queridos, dijo Anna Stadinchuk, portavoz del museo.

"Los visitantes pueden leer todos los materiales de investigación en el centro de información. Y hay información de las 6,609 personas cuyos nombres están escritos en el monumento. Algunas de ellas tienen fotografías. Pueden verlos y leer su historia".

Los sitios donde descansan los restos de las vícitmas de la Gran Purga están marcados en la zona boscosa de Kommunarka, a las afueras de Mouscú. Algunos incluso cuentan con la fotografía y la historia de la persona enterrada en ese lugar.|REUTERS

¿Qué fue la Gran Purga?

La Gran Purga, más conocida en Rusia como Gran terror (1937-1938), fue el nombre de la serie de campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo en la Unión Soviética a finales de la década de 1930. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores a Joseph Stalin fueron perseguidos o vigilados por la policía.

Alrededor de 700,000 personas fueron ejecutadas mientras millones terminaron en los campos de trabajos forzados de Gulag.

Hay cementerios en todo el país de la época, pero muchos no han sido investigados. Kommunarka es uno de los cinco sitios de entierro masivo cerca de Moscú y se utilizó para enterrar a figuras políticas de la élite gobernante.

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