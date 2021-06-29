Autoridades colombianas incautan más de seis toneladas de cocaína

El ejército colombiano ha incautado más de seis toneladas de cocaína a guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN). El decomiso se llevó a cabo en el municipio rural de Samaniego, una región selvática al sureste del país, en la provincia de Nariño, cerca de la costa del Pacífico, de acuerdo al ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano.

"Este golpe va en detrimento de las finanzas de este grupo", dijo Molano en un comunicado a los periodistas, y agregó que la droga fue incautada de un complejo que abastece al ELN con ganancias mensuales por valor de hasta 8 millones de dólares.

A pesar de décadas de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína del mundo y se enfrenta a la presión constante de Estados Unidos para reducir los cultivos y la producción de la droga que, durante mucho tiempo, ha financiado el conflicto armado interno del país.

Fuerza Pública propinó uno de los más grandes golpes a las finanzas del ELN. 6 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautadas en un gigantesco complejo para la producción de sustancias ilícitas, que generaba utilidades de más de 8 millones de dólares/mes al grupo armado pic.twitter.com/qSmyb4OsOt — Mindefensa (@mindefensa) June 29, 2021

ELN y la droga en Colombia

En Colombia, el área ocupada por cultivos de coca, el ingrediente principal de la cocaína, se expandió a 245,000 hectáreas a fines de 2020. Por su parte, la capacidad de producción de cocaína aumentó a 1,010 toneladas por año, de acuerdo a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP).

Las fuerzas de seguridad de la nación destruyeron unas 130,000 hectáreas de coca en 2020 y confiscaron alrededor de 505 toneladas de cocaína.

Se estima que el ELN tiene unos 2,500 combatientes y ha luchado contra el gobierno desde su fundación, en 1964, por sacerdotes católicos extremistas.

El grupo rebelde, acusado de financiarse con secuestros, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal, no ha logrado llegar a un acuerdo de paz que ponga fin a su participación en el conflicto colombiano, el cual ha dejado más de 260,000 muertos y millones de desplazados debido a su cadena de mando difusa.

Los máximos líderes del ELN niegan que el grupo esté involucrado en el tráfico de drogas, mientras aseguran que es una estrategia del gobierno para desacreditarlos.

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