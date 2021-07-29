Autoridades investigarán masivo incendio forestal en Turquía

Las autoridades turcas iniciaron una investigación sobre un masivo incendio forestal que se extendió a la ciudad de Manavgat, al sur de Turquía.

El presidente Tayyip Erdogan dijo que su gobierno esperaba apagar el incendio sin víctimas, sin embargo al menos 53 personas han resultado heridas debido a las llamas.

Imágenes de televisión mostraron columnas de humo negro que se elevaban desde el bosque alrededor de Manavgat, a 75 kilómetros al este de la ciudad turística de Antalya. Además, fuertes vientos avivaron las llamas.

Residents flee as winds fan massive wildfire in southern Turkey https://t.co/ex5dQKzHoR pic.twitter.com/pLlrRF2kPG — Reuters (@Reuters) July 28, 2021

El alcalde Sukru Sozen dijo que el fuego se habían extendido hasta el centro de la ciudad, donde muchos edificios ya estaban siendo evacuados.

Muhittin Bocek, alcalde de Antalya, dijo que el incendio había comenzado en cuatro puntos diferentes. Le dijo a Haberturk que cuatro vecindarios habían sido evacuados, pero que aún no había informes de víctimas.

Las autoridades no pudieron decir de inmediato qué causó el incendio. La agencia estatal Anadolu de Turquía informó que los fiscales iniciaron una investigación sobre el incendio.

El ministro de Agricultura, Bekir Pakdemirli, dijo que las autoridades combatían las llamas con un avión de extinción de incendios, 19 helicópteros, 108 vehículos y unas 400 personas.

La agencia de desastres de Turquía dijo que los equipos de emergencia de las provincias cercanas también fueron llamados a la acción, mientras que las autoridades evacuaron los asentamientos cerca del bosque.

El incendio se produce mientras Turquía lucha contra una serie de desastres causados por condiciones climáticas extremas en las últimas semanas, como las inundaciones que se produjeron al norte del país.

Incendios en Turquía

Este incendio no es el primero que se produce en Antalya o Turquía este año. A principios del mes, un incendio forestal hizo arder la región de Çukurova.

En 2020, cerca de 20,971 hectáreas fueron consumidas por los incendios, algunos debido a la acción humana.

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