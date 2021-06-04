Avengers presentan en Disney al primer Capitán América negro

El primer Capitán América negro, interpretado por Anthony Mackie, fue presentado a los "Avengers" en la inauguración del Campus de los Vengadores de Disneyland en Anaheim, California.

El personaje de Mackie en Marvel Cinematic Universe se convirtió en el Capitán América al final de la serie de Disney + "The Falcon and the Winter Soldier".

Hablando en el escenario, Mackie dijo: "Fue un momento que tenía que ver con el futuro, un momento en el que los niños de todas las razas pueden mirar al Capitán América y tal vez ver un poco de sí mismos. Estoy muy orgulloso de ser parte de la cinemática universo y ahora parte de todo esto ".

El actor de 'Ant-Man' Paul Rudd y el actor y director de 'Iron Man' Jon Favreau también aparecieron, junto al CEO de Marvel Studios, Kevin Feige.

Super Heroes assembled to celebrate the momentous dedication of #AvengersCampus in an epic ceremony at Disney California Adventure park! Check out the highlights, including a few special guests, and watch the replay of the ceremony now: https://t.co/syq0NXY7nO #HeroesAssemble pic.twitter.com/sqkb8BYNYc — Disney Parks (@DisneyParks) June 3, 2021

Estrenan área "Avengers" en Disney de Anaheim

El campus de los "Avengers" de 2 mil 43 hectáreas en Disney California Adventure Park en Anaheim es el último rediseño de Walt Disney Co de sus populares parques temáticos, que estuvieron cerrados por períodos prolongados durante la pandemia de coronavirus.

Los aspectos más destacados incluyen un robot aéreo Spider-Man que realiza saltos mortales mientras vuela 18.3 m. en el aire. Un humano vestido como Spider-Man recibirá a los visitantes a nivel del suelo.

Los visitantes también pueden montar en una atracción de Spider-Man llamada Web Slingers, donde se unen al personaje para luchar contra Spider-Bots fuera de control. Los escenarios físicos y los entornos virtuales se combinarán para que los visitantes se sientan como si estuvieran lanzando sus propias redes, dijeron los diseñadores.

Estrenan área “Avengers” en Disney. REUTERS/Mario Anzuoni|MARIO ANZUONI/REUTERS

Área "Avengers" estará llena de atracciones

Los favoritos de los fanáticos de las exitosas películas de Marvel de Disney, desde Black Widow hasta Capitán América y Ant-Man, también recorrerán el área e interactuarán con los invitados.

"Es la primera vez que celebramos a todos estos héroes y los reunimos en un solo lugar", dijo John Mauro, productor ejecutivo de cartera de Walt Disney Imagineering.

Las opciones de comida incluyen un carrito que ofrece shawarma, un guiño a una escena al final de la película "Avengers" de 2012 cuando varios superhéroes comieron el plato del Medio Oriente juntos después de salvar el mundo.

Estrenan área “Avengers” en Disney. REUTERS/Mario Anzuoni|MARIO ANZUONI/REUTERS

También te podría interesar:

En Austria ya venden zapatos inteligentes para apoyar invidentes

El Disneyland Resort, que incluye el Disneyland original y el adyacente California Adventure, volvió a abrir al público el 30 de abril después de estar cerrado durante más de un año debido a la pandemia. El campus de los Vengadores se había programado originalmente para abrir en julio de 2020. Se construyó en un área que anteriormente celebraba la película animada "A Bug's Life".

Como parte de las medidas de seguridad en curso, Disneyland está aceptando visitantes solo de California hasta el 15 de junio, cuando comenzará a permitir visitantes de otros estados. Actualmente, los huéspedes deben usar máscaras faciales.

