Barbie honra a enfermeras, científicas y médicos que luchan vs COVID

La desarrolladora británica de vacunas contra el COVID-19, Sarah Gilbert, tiene muchos elogios científicos en su haber, pero ahora comparte un honor con Beyonce, Marilyn Monroe y Eleanor Roosevelt: una muñeca Barbie fabricada a su semejanza.

Gilbert, profesora de 59 años de la Universidad de Oxford y co-desarrolladora de la vacuna Oxford / AstraZeneca, es una de las seis mujeres involucradas en la lucha contra el COVID-19 a las que se les han modelado nuevas Barbies.

El fabricante de juguetes Mattel Inc. los reconoce con una línea de muñecas Barbie "modelo a seguir".

La Barbie de Gilbert comparte su largo cabello castaño rojizo y anteojos negros de gran tamaño, y usa un traje pantalón azul marino y una blusa blanca.

"Es un concepto muy extraño tener una muñeca Barbie creada a mi semejanza", dijo Gilbert en una entrevista para Mattel.

"Espero que sea parte de que ahora sea más normal que las niñas piensen en carreras científicas".

Vaccine pioneer becomes a Barbie role model to encourage girls into STEM subjects https://t.co/R1OR38g6GI — Umair Akbar (@akbarth3great) August 3, 2021

Barbie científica honra a enfermeras y médicos de primera línea

Entre los homenajeados se encuentran la enfermera de la sala de emergencias Amy O'Sullivan, quien trató al primer paciente de COVID-19 en el Hospital Wycoff en Brooklyn, Nueva York, y Audrey Cruz, doctora de primera línea en Las Vegas que luchó contra la discriminación, según Mattel.

Otras muñecas incluyen a Chika Stacy Oriuwa, una residente canadiense de psiquiatría en la Universidad de Toronto que luchó contra el racismo sistémico en la atención médica, y la investigadora biomédica brasileña Jaqueline Goes de Jesus, quien dirigió la secuenciación del genoma de una variante de COVID-19 en Brasil.

Barbie honra a científicas, médicos y enfermeras.

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Por último, una muñeca rinde homenaje a Kirby White, una médico australiana que fue pionera en utilizar una bata que los trabajadores de primera línea que atienden a los pacientes durante la pandemia pueden lavar y reutilizar.

Gilbert eligió a la organización sin fines de lucro WISE (Women in Science & Engineering), dedicada a inspirar a las niñas a considerar una carrera en STEM, para recibir una donación financiera del fabricante de juguetes.

