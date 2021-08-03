Proyecto de OMS contra pandemia COVID enfrenta escasez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) busca 11.500 millones de dólares en fondos urgentes para combatir la variante Delta del COVID-19.

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Una gran parte del dinero en efectivo que se solicita a los socios de la OMS se necesita para comprar pruebas diagnósticas, oxígeno, cubrebocas y cientos de millones de vacunas.

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Solidarity is the only way forward against this common enemy.



Let's share vaccines and leave no one behind! pic.twitter.com/FEkdAUQkDs — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 31, 2021

La OMS describe los resultados y las necesidades financieras del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT-A), el programa para distribuir en todo el mundo de manera justa vacunas, medicamentos y pruebas de COVID-19.

Urgen 7.700 millones de dólares

El programa, establecido al comienzo de la pandemia, tiene una gran insuficiencia de fondos. Necesita 16.800 millones de dólares, casi tanto como lo que se ha recaudado hasta ahora, y 7.700 millones de dólares se requieren con urgencia.

"Estas opciones deben ejercitarse en los próximos meses o se perderán las dosis de la vacuna", advierte la OMS.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo la semana pasada que se necesitaban con urgencia 7.700 millones de dólares, pero no dio un desglose del gasto planificado y no dijo cuánto dinero extra se requería para las vacunas.

La crisis de efectivo subraya las preocupaciones sobre el futuro a largo plazo del programa, que ha tenido problemas para asegurar suministros y equipos para controlar la pandemia de COVID-19.

La parte de vacunas del proyecto, llamada COVAX, depende cada vez más de las donaciones de las naciones, después de que el fabricante clave India restringió las exportaciones de inyecciones para aumentar las vacunas nacionales.

¿Cómo participan otros países en la lucha contra el COVID?

Pero Estados Unidos, la Unión Europea y Japón también han donado vacunas directamente a los países como parte de sus campañas de diplomacia de vacunas. Japón también ha dicho que es un proceso más rápido que pasar por COVAX.

Algunos países también han proporcionado equipos directamente a otros. El mes pasado, Australia dijo que donaría equipos relacionados con el oxígeno, kits de prueba de antígenos y vacunas a Indonesia.

El pedido de dinero en efectivo se produce cuando se pone en marcha una revisión de la ACT-A, con Francia, Alemania y Canadá entre los países que dirigen el proceso. Se espera un informe sobre los resultados y deficiencias del programa en septiembre por parte de la consultora Dalberg Global Development Advisors.

