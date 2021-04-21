“Bearsun” camina de Los Ángeles a San Francisco para recaudar fondos

Aquellos que al conducir por el valle central de California han visto a un oso caminando sobre sus patas traseras, no lo han soñado. Aunque tampoco es un oso de verdad, sino un hombre metido en una botarga por un noble motivo. "Bearsun" es un personaje diseñado por Jesse Larios, un residente de Los Ángeles, de 33 años de edad, que decidió caminar desde Los Ángeles a San Francisco, más de 600 kilómetros, enfundado en su disfraz.

Bearsun spotted on Highway 25 west of Hollister. pic.twitter.com/MCeOZZINAK — Jason Green (@Jason_T_Green) April 21, 2021

"Fue una decisión impulsiva pero con seguridad. No lo planeé. Tenía lo básico. Estaba sintiéndome bien, genial, voy a caminar", dijo Larios durante una parada en Gilroy.

La decisión impulsiva de Larios se ha transformado en algo más grande. Su viaje ha atraído a fanáticos de todas partes, incluidos algunos que querían donar.

Larios aceptó las ofertas de los fanáticos y abrió una cuenta de GoFundMe. Al llegar a San Francisco, Larios dijo que planea realizar una votación en línea para determinar dónde donará el dinero. Hasta este miércoles, había recaudado $ 7,100 dlls, algo así como $142,000 pesos mexicanos.

"Solo quiero ayudar a la gente", dijo.

Con la noticia de su viaje difundiéndose, algunas personas han empezado a buscarlo, al encontrarlo se detienen para tomarse fotos.

Crystal Gomez, de 37 años, juntó a su familia muy cerca de Gilroy y los llevó a ver a "Bearsun".

"Simplemente creo que es increíble que esté haciendo esto. Es genial que los niños hayan podido ver esto porque sabes, está muy lejos Los Ángeles de San Francisco, así que sí. Creo que es increíble", dijo Gómez.

“Bearsun”, el oso que camina para recaudar fondos. REUTERS.

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El viaje ya duró más de lo esperado

Larios ha estado haciendo paradas en el camino para dormir y comer, pero no mucho más. Comenzó el viaje el 12 de abril pasado. El viaje ya ha durado más de lo previsto, pero no tiene mucha prisa.

En cambio, camina, disfruta de las vistas, que publica en Instagram, y se inspira en el viaje y en todas las personas que ha conocido en el camino.

"Todo ha sido bastante salvaje, para ser honesto", dijo Larios. "Me inspira a hacer cosas nuevas. Aporta nuevas ideas. Estimula mi creatividad. Me ayuda mucho y también se siente bien".