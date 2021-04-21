Reina Isabel ll cumple 95 años de vida en medio del luto a su esposo

Hoy, la Reina Isabel ll cumple 95 años de vida, pero dijo sentirse conmovida por todos los homenajes que le han realizado a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció a inicios de este mes, el 9 de abril, estas fueron sus primeras declaraciones públicas desde que Felipe no está.

Han pasado 12 días de la muerte de Felipe, la Reina señaló que la familia real vive "un periodo de gran tristeza", pero agregó que "ha sido un consuelo para todos ver y escuchar los homenajes hechos a mi esposo, de parte de quienes se encuentran en el Reino Unido, la Commonwealth y alrededor del mundo".

Por primera vez en 73 años, este 21 de abril, lsabel ll festejará sola, sin su "fuerza y apoyo" en todos estos años de reinado, calificativos que utilizó para describir a Felipe de Edimburgo, quien fuera su compañero durante todo ese tiempo.

Palabras divulgadas a través de un comunicado oficial de la familia real británica que inició con un agradecimiento por el recibimiento de "muchos mensajes de buenos deseos".

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

DUELO EN MEDIO DEL FESTEJO

Este año, La Reina Isabel II permanecerá en el Castillo de Windsor, no habrá saludos de armas en la Torre de Londres o en el parque Hyde debido al duelo que pasa la familia real por la reciente muerte del príncipe Felipe.

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Sin embargo, el Cumpleaños Oficial de la Reina, el cual no corresponde a la fecha exacta de su nacimiento, se festeja el segundo sábado de junio y al parecer sí habrá celebraciones.

LA REINA MÁS LONGEVA

Isabel II nació el 21 de abril de 1926, en Londres. Fue el 26 de febrero de 1952 cuando se convirtió en Reina del Reino Unido. Es la monarca más longeva en la historia de su país y también quien tiene más tiempo en la corona, es decir ha sido reina durante 69 años.

