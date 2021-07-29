Israel aplicará tercera dosis de Pfizer a mayores de 60 años

Israel ofrecerá una tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech a los mayores de 60 años, una medida que se toma por primera vez en el mundo para frenar la propagación de la variante Delta.

En declaraciones citadas por Reuters, el primer ministro Naftali Bennett aseguró que el presidente, Isaac Herzog, sería el primero en recibir el refuerzo.

Te puede interesar: Israel desarrolla vacuna de Covid-19 en pastillas ¡Adiós inyecciones!

Israel fue líder mundial en vacunación y muchas personas de la tercera edad recibieron dosis en diciembre, enero y febrero, debido a que se les consideró como un sector vulnerable ante el SARS-CoV-2.

Sin embargo, desde la aparición de la variante Delta, el Ministerio de Salud informó en dos ocasiones sobre un descenso en la eficacia de la vacuna contra Covid-19 y una ligera disminución de su protección contra la infección grave.

Autoridades hicieron un llamado para que adultos mayores acudan por una tercera dosis

La campaña de refuerzo convertirá a Israel en un campo de pruebas de una tercera dosis, antes de la evaluación final de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Los descubrimientos demuestran que hay una disminución de la inmunidad del cuerpo con el paso del tiempo. El objetivo de la dosis suplementaria es reforzarla y reducir significativamente las posibilidades de infección y enfermedad grave”, mencionó Bennett, citado por Reuters.

Hago un llamamiento a todos los adultos mayores que recibieron la segunda dosis, para que vayan a recibir la suplementaria.

Pfizer reveló este miércoles que las personas podrían necesitar una tercera dosis para mantener la protección contra Covid-19. La farmacéutica adelantó que va a solicitar la autorización de emergencia en Estados Unidos para las vacunas de refuerzo en agosto.

Un comité de expertos israelíes en vacunación que asesora al Ministerio de Salud aprobó por mayoría la campaña de refuerzo a última hora este miércoles, señaló Bennett.

Alrededor del 57% de los 9.3 millones de habitantes de Israel han sido vacunados. Cerca de 160 personas están hospitalizadas con síntomas graves y los nuevos contagios diarios se han disparado a más de dos mil, frente a los pocos casos diarios de hace unos meses.

Bennett expuso que su gobierno esperaba que la aplicación de una tercera dosis de Pfizer le ayude al país a evitar más paralizaciones de la economía que resultan costosas.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, el país tiene un acumulado de 867 mil casos positivos y seis mil 462 muertes causadas por el virus SARS-CoV-2.

Te puede interesar: Tercera dosis de vacuna Pfizer mejora protección contra variante delta

