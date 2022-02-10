Boletos para ver Super Bowl entre Rams y Bengals; ¡Por los cielos!

Una tormenta perfecta de factores está impulsando precios altísimos para los boletos del Super Bowl del domingo próximo entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals.

El Super Bowl siempre es un boleto atractivo, pero con los Rams jugando en su estadio local, los fanáticos acérrimos de los Bengals volando desde Cincinnati y sin restricciones de asistencia por primera vez en dos años, la demanda se está disparando.

Akshay Khanna / Gerente empresa de venta de boletos:

Muchos factores están haciendo que este juego en particular sea increíblemente único. Pero mira, al final del día, eso es solo un reflejo de la oferta y la demanda. Hay pocos asientos disponibles para el Super Bowl. Y la demanda de un juego como este es astronómicamente alta”.

El precio de "entrada" para un boleto en StubHub cayó justo por arriba de los 80 mil pesos este miércoles, mientras que el precio promedio de los boletos vendidos en el sitio fue superior a los 133 mil pesos, montos deslumbrantes que dejaron a algunos fanáticos conmocionados.

"Creo que eso es absurdo", dijo Paula Thomas, una trabajadora social. "Creo que dado el estado de nuestra economía, creo que es absurdo que cualquier persona normal pueda pagar eso".

"The kids have always been everything for me."@OBJ talks about surprising youth football team @WattsRams with Super Bowl tickets.



💻: #SBOpeningNight live on NFL Twitter pic.twitter.com/3g8eu239U9 — NFL (@NFL) February 7, 2022

Boletos para el Super Bowl entre Rams y Bengals, fuera del alcance

Julio Bermejo, dueño de un restaurante en San Francisco, dijo que 51 mil pesos es lo máximo que estaría dispuesto a pagar. "Después de eso, encontraré un buen bar y lo miraré si no puedo conseguir una multa. El domingo por la mañana, si se desata el infierno, siempre podemos encontrar un buen bar y empezar a beber".

Los compradores de California están impulsando la mayor parte de las ventas, y los residentes representan más del 50% de las ventas de boletos nuevos.

Aunque los Rams esperan que eso signifique que verán mucho azul y oro en el SoFi Stadium el domingo, el mariscal de campo Matthew Stafford no estaba tan seguro.

"Espero que nuestros fanáticos se estén volviendo locos, pero el Super Bowl es su propia bestia en términos de venta de boletos", dijo durante una conferencia de prensa. "He visto algunos de esos precios en línea y están ahí arriba. Entiendo que muchas personas corporativas los compran y pueden venir al juego, pero espero que tengamos muchos fanáticos de los LA Rams animándonos"