Equipo de Washington elige Commanders como su nuevo nombre en la NFL

Cerca de dos años después de operar bajo el nombre de Washington Football Team, la franquicia de Washington en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), señaló que Commanders es su nuevo nombre además de que reveló su nueva identidad.

Cabe recordar que esta franquicia de la NFL tuvo que cambiar de nombre luego de que su mote fuera considerado como racista. El equipo de Washington en la NFL se hacían llamar "Redskins", este nombre se empleó desde el año de 1937 hasta el año 2019.

Nuevos logos y uniformes de los Washington Commanders

Además de su nombre, los Washington Commanders revelaron sus nuevos logos y uniformes, luego de 18 meses de haber utilizado el nombre provisional de Washington Football Team.

Los Washington Commanders seguirán utilizando el esquema de color vino y dorado; además de su nombre, los Commanders de Washington revelaron sus nuevos logos y uniformes, luego de 18 meses de haber utilizado el nombre provisional de Washington Football Team.

Jason Wright, presidente del equipo Washington Commanders, señaló que "Estamos seguros de que esta identidad es una que nuestro equipo y nuestros fanáticos en DC, Maryland, Virginia y más allá pueden respaldar por otra 90 años y más mientras continuamos animando al Vino y Oro en este próximo capítulo".

Leadership, service, and a common, unifying mission to characterize this fan base and the DMV. A mission to live up to our championship legacy and win titles in burgundy and gold.



Introducing the Washington Commanders https://t.co/l1QIj7yRfn — Jason Wright (@whoisjwright) February 2, 2022

Polémica por el escudo de los Washington Commanders

Los Washington Commanders presentaron un escudo que muestra los cinco años en los que la franquicia de Washington ha resultado campeona, pero los últimos tres campeonatos que obtuvo, durante la era moderna del Super Bowl, muestran en el escudo el año en que se jugó el partido y no corresponden al año de la temporada que culminó con dicho Super Bowl.

La franquicia de Washington ha sido reconocida como campeón de la NFL en las temporadas de 1982, 1987 y 1991, pero en su actual escudo, ya con el mote de Washington Commanders, se muestran los años de 1983, 1988 y 1992, fechas de cuando ganaron los Super Bowls XVII, XXII y XXVI pero cuyos años no corresponden a las temporadas de NFL.