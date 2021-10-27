Bolsonaro ataca a Maduro y se sigue contra Argentina y Lula da Silva

Durante una visita a un campamento de migrantes en Boa Vista, Roraima, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, calificó a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, como un "demagogo".

Millones de venezolanos han huido de una economía en crisis y escasez de alimentos. Decenas de ellos se encuentran en este campamento de migrantes en el estado de Roraima, que limita con Venezuela.

Mientras estaba en el campo de refugiados, se pudo ver a Bolsonaro abrazando a niños y hablando con migrantes venezolanos.

- 106 anos da Assembleia de Deus - Boa Vista/RR pic.twitter.com/fsIkVazD9e — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 26, 2021

"Un país rico en petróleo y oro, quizás proporcionalmente el país más rico de América del Sur, y mírenlo. La situación provocada por un demagogo que prometía maravillas al pueblo. Miren cómo está y cómo está el pueblo venezolano aquí. Esto no es lo que queremos para nuestro país", dijo Bolsonaro.

Bolsonaro también acusó a Maduro de prometer "maravillas" a la gente pero de dar poco, dijo que Venezuela necesita un milagro.

"Tenemos un problema con Venezuela. Idealmente Venezuela debería volver a la normalidad pero sabemos que requiere un milagro", dijo Bolsonaro en un aparente deslizamiento hacia el movimiento de izquierda en Brasil.

- RORAIMA: averiguação da Operação Acolhida, situação do estado com os impactos dos refugiados e medidas tomadas para acolhimento de nossos irmãos venezuelanos que fogem da ditadura socialista de Nicolas Maduro, apoiada pelo ex-presidiário petista. pic.twitter.com/XQ2L5yj956 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 26, 2021

Bolsonaro tundió a Venezuela, Argentina y a Lula da Silva

El presidente brasileño también hizo una referencia al gobierno de izquierda de Argentina.

"Mire el problema... sin dar ningún nombre. En otros países, hay diez países que tienen fronteras con Brasil. El país que está al sur lo está atravesando. Bueno, ¿quieres esto para Brasil?", Agregó.

Ya encarrerado, Bolsonaro también recordó al expresidente de su país, Luiz Inacio Lula da Silva por la relación tan cercana que tuvo con el fallecido Hugo Chávez.

"El expresidente brasileño solía ir a Venezuela para hacer campaña a favor de Chávez y Maduro en el pasado. Es esa gente del Foro de Sao Paulo. Siempre engañan a la gente diciendo: "mira, te daré lo mejor, haré esto por ti, el otro es el malo'. Conducir a la gente hacia la izquierda".