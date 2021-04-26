El camello Roshan, una biblioteca móvil en Pakistán

Roshan es un camello que recorre el árido terreno desértico de Baluchistán en Pakistán, sus anchas patas se hunden en la arena caliente a cada paso. Su destino es un pueblo donde decenas de niños, todos vestidos con sus mejores galas de domingo, lo esperan a él y a su cargamento de libros.

"¡El camello está aquí! ¡El camello está aquí!", cantan los niños encantados mientras rodean al camello Roshan.

🐫📕Biblioteca en camello lleva libros al desierto de Pakistán pic.twitter.com/7u2vDgZf5Y — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 26, 2021

Cierre de escuelas afectó a niños en Pakistán

En marzo de 2020, con la pandemia de COVID-19, Pakistán cerró sus escuelas y envió a más de 50 millones de estudiantes a clases en línea.

Raheema Jalal, quien fundó el proyecto "Biblioteca Camello", dice que comenzó la libería en agosto pasado porque quería que los niños continuaran aprendiendo a pesar de que las escuelas estaban cerradas.

Te puede interesar: INEGI: Aumenta cifra de mexicanos que leen.

Roshan lleva los libros a cuatro pueblos diferentes. La biblioteca está abierta de dos a tres horas; allí, los niños eligen los libros que les gustan.

"Me gustan los libros de imágenes, porque cuando miro las fotografías, puedo entender mejor la historia", dijo Ambareen Imran, de nueve años.

Planes de expandir el proyecto de biblioteca móvil

Las escuelas de la aldea han reabierto, pero los funcionarios locales dicen que han recibido muchas más solicitudes para que la biblioteca continúe a pesar de la reanudación.

Raheema espera continuar y expandir el proyecto para cubrir más pueblos, por ello busca financiamiento.

Para Roshan, los camellos son el modo de transporte más sensato en el área remota y accidentada donde las calles del pueblo son demasiado estrechas para los vehículos. Disfruta de los viajes y ver a los niños felices.

Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán y uno de los sitios más visitados por la "Biblioteca camello", es un desierto árido, una región montañosa constituida por una población de 12,34 millones. Es el área más empobrecida de Pakistán, con una tasa de alfabetización del 40 por ciento, la más baja del país. Alrededor del 62 por ciento de los niños de entre 5 y 16 años de Baluchistán no van a la escuela.

También ve: El Otro México: Central de Abasto CDMX cuenta con su propia biblioteca.

