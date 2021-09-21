Casa Blanca condena uso de látigo contra migrantes

La Casa Blanca condenó el uso de látigos como amenaza a migrantes haitianos, luego de que circularon imágenes de un agente fronterizo estadounidense montado a caballo golpeando a varias personas en el campamento improvisado en Del Río, Texas.

Escasos víveres para migrantes

En los últimos días, los migrantes, en su mayoría provenientes de Haití, han estado cruzando de un lado a otro entre Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, México, y para comprar alimentos y agua.

Decenas de oficiales montados a caballo han bloqueado el paso a los migrantes. Además, videos muestran a guardias amenazando a los migrantes con las sogas. Un oficial incluso lanzó la cuerda cerca de la cara de uno de los viajeros.

"No creo que nadie que vea esas imágenes pensaría que es aceptable o apropiado", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. "No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado", agregó.

White House spokeswoman Jen Psaki said that footage appearing to show border patrol agents using whips against Haitian migrants coming into the United States from Mexico was unacceptable and not appropriate https://t.co/NJpcRnV3vM pic.twitter.com/DgR8NrTRR9 — Reuters (@Reuters) September 20, 2021

Te recomendamos: AMLO plantea a Biden ayudar con programas a 330 mil migrantes.

Algunos usuarios de redes sociales comentaron que la imagen de personas negras huyendo perseguidos por oficiales blancos a caballo tenía ecos de las injusticias históricas sufridas por los afrodescendientes en Estados Unidos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Raúl Ortiz, dijo que el incidente está siendo investigado para asegurarse de que no hubiera una respuesta "inaceptable" por parte de la policía.

Agregó que los agentes estaban operando en un entorno difícil, tratando de garantizar la seguridad de los migrantes mientras buscaban contrabandistas potenciales.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que los oficiales montados usan las riendas largas para "asegurar el control del caballo" pero agregó que se investigarían los hechos.

El campamento debajo de un puente que cruza el río que divide la frontera es el último foco rojo para las autoridades estadounidenses que buscan detener el flujo de miles de migrantes.

Para el lunes, cientos de migrantes habían regresado al lado mexicano en medio de la incertidumbre sobre si serían deportados a Haití en vuelos organizados por autoridades estadounidenses.

Estados Unidos comenzó a deportar a migrantes haitianos

Los primeros vuelos de haitianos expulsados aterrizaron en Puerto Príncipe el domingo y al menos tres más estaban programados para aterrizar este lunes.

🇭🇹 🇺🇸 Agentes fronterizos de EEUU comienzan a expulsar inmigrantes haitianos pic.twitter.com/K8zp59Hc3R — Reuters Latam (@ReutersLatam) September 20, 2021

Te puede interesar: Ebrard descarta repatriaciones de inmigrantes haitianos a corto plazo.

Autoridades estadounidenses cerraron el paso fronterizo de Del Río el viernes debido a la aglomeración de migrantes. El lunes dijeron que seguía cerrado y que la mayor parte del tráfico se había desviado al paso fronterizo de Eagle Pass, también en Texas, a unos 90 kilómetros al sur.

La perspectiva de ser deportados movilizó a los residentes del campamento, algunos de los cuales atravesaron continentes durante meses para llegar a la frontera.

"No pueden enviarnos de regreso a Haití porque todo el mundo sabe cómo es Haití en este momento", afirmó el migrante haitiano Wildly Jeanmary, vestido sólo con calzoncillos y parado en el lado mexicano del río después de cruzarlo.

Empapado, citó el asesinato presidencial de julio como una razón para no regresar con su esposa y su hija de dos años al país más pobre de América. Haití también fue golpeado por un gran terremoto el mes pasado.

"El gobierno de Estados Unidos no tiene conciencia", denunció el migrante haitiano Nerlin Clerge, quien también estaba cerca de la orilla del río y había viajado al campamento con su esposa y sus dos hijos pequeños. Explicó que ahora está considerando tramitar el derecho a quedarse en México.

Mayorkas dijo que espera entre uno y tres vuelos diarios de repatriación de regreso a Haití, y agregó que se han desplegado una oleada de 600 agentes fronterizos.

"Si viene a Estados Unidos ilegalmente, será devuelto... Su viaje no tendrá éxito", dijo.

