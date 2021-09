Ebrard descarta repatriaciones de inmigrantes haitianos a corto plazo

Ciudad de México. Ante el inicio de deportaciones de inmigrantes haitianos por parte de Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró que México les está ofreciendo “todo tipo de soluciones” a través del Instituto Nacional de Migración y descartó que nuestro país haga repatriaciones en el corto plazo.

Explicó que los inmigrantes haitianos en territorio nacional no vienen directamente de Haití, sino que tenían calidad de refugiados en países como Brasil y Chile, pero fueron engañados por algunos de sus líderes.

El engaño se basa en el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que amplió el plazo para que haitianos que viven o residen en Estados Unidos puedan realizar sus trámites migratorios, sin embargo, a los inmigrantes les hicieron creer que con el solo hecho de llegar a Estados Unidos podrían permanecer allá. Por ello, dijo, esta misma semana buscarán un mecanismo para informar a los migrantes sobre esta mentira.

El canciller expresó que nuestro país no tiene inconveniente en que los migrantes estén en nuestro país, siempre y cuando respeten las leyes de México.

“México no tiene inconveniente en que puedan estar en nuestro país siempre y cuando respeten las leyes de México, o sea no porque seas haitiano es importante que yo te regrese Haití ¿verdad? si tú quieres estar en México respetando las leyes, no tendríamos inconveniente, siempre y cuando cumplan los requisitos; pero si es por la fuerza, no se podría” dijo Ebrard.

Apoyo a Haití

El secretario de Relaciones Exteriores indicó que se está planteando un esfuerzo regional y global para apoyar a Haití para que la población tenga apoyo humanitario de vacunas, alimentos y medicamentos.

“Nosotros estamos planteando que haya un esfuerzo global y regional de apoyo Haití, porque sí tienen una situación muy difícil para tratar de que efectivamente se puedan llevar a cabo elecciones como se tienen programadas y que tengan el apoyo humanitario de vacunas sobre todo vacunas , alimentos y medicinas. México acaba de mandar más de 2 mil toneladas somos el país de América Latina que ha mandado más apoyo Haití y ahora queremos pedirle a Estados Unidos y otros países del Mundo la ONU que hagamos y que tomemos medidas para que se pueda encontrar una mejor situación en este país”, declaró el canciller Ebrard.