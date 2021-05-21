Celebran alto al fuego entre Israel y Palestina

Cientos de palestinos, muchos de los cuales habían pasado los últimos 11 días resguardados y escondidos por temor a los bombardeos israelíes, se lanzaron a las calles de Gaza a celebrar el incio de una tregua entre Israel y Hamás, este jueve 20 de mayo, a la hora establecida por los mediadores egipcios.

La gente hizo sonar las bocinas de los automóviles y los altavoces de la mezquita festejaron la victoria de la resistencia lograda sobre la Ocupación (Israel) durante la batalla de la 'Espada de Jerusalén'.

Pactan Israel y Hamás cese al fuego en Franja de Gaza

A las 2 a.m. de este jueves, en la cuenta regresiva para el alto al fuego (que Hamás ya había confirmado públicamente pero Israel no), continuaron los ataques de cohetes palestinos, mientras que Israel llevó a cabo al menos un ataque aéreo contra objetivos militares.

Luego de que el alto al fuego fuera eveftivo, cada lado dijo que estaba listo para tomar represalias por cualquier violación de la tregua por parte del otro. El Cairo, cuyo cuerpo diplomático trabajó para conseguir esta tregua, dijo que enviaría dos delegaciones para monitorear el cese el fuego.

Anuncian cese al fuego entre Palestina e Israel

Israel y Hamás, que gobierna a la Franja de Gaza, pactaron un alto al fuego a lo largo de la frontera de Gaza. La tregua entrará en vigor a partir de las 2 a.m. del viernes 21 de mayo, de acuerdo a un funcionario de Hamás y medios de comunicación israelíes.

Palestinos celebran|MOHAMMED SALEM/REUTERS

La noticia del alto al fuego se dio a conocer solo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgiera al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a buscar una desescalada de violencia. Egipto, Qatar y la Organización de las Naciones Unidas ayudaron a mediar y concretar esta tregua.

El gabinete de seguridad de Netanyahu aprobó la tregua bajo lo que denominaron “tranquilidad a cambio de tranquilidad”.

Los palestinos celebran en las calles tras un alto el fuego, en el sur de la Franja de Gaza.|IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

Nuevo estallido de violencia en Medio Oriente, en 2021

Este nuevo brote de violencia en Medio Oriente estalló el 10 de mayo, cuando policías israelís se enfrentaron con fieles musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, durante el mes de ayuno del Ramadán.

De acuero al primer Ministro Netanyahu "No buscamos este conflicto. De hecho, vemos los orígenes en la cancelación de las elecciones palestinas. Hamás estaba seguro de que ganaría un poder considerable y cuando vio que estas elecciones no se llevarían a cabo, buscó utilizar la ceremonia del Día de Jerusalén y los eventos de ese día para incitar a la violencia para su beneficio político".

Netanyahu aseguró que se hizo todo lo posible para evitar que las manifestaciones, las cuales comenzaron el 9 de mayo en Jerusalén, pero que Hamás incitó la escalada de este conflicto.

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