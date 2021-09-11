Continúan ceremonias por 20 aniversario de los atentados del 09/11

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto a los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama y la multitud, mantuvieron un momento de silencio a las 8:46 de la mañana para marcar la hora en que chocó el primer avión, en el inicio de las ceremonias por el 20 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Biden también viajó a Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de United se estrelló en un campo después de que los pasajeros superaran a los secuestradores y evitaran que otro objetivo fuera alcanzado.

Finalmente el mandatario regresará a la zona de Washington para visitar el Pentágono, el símbolo del poderío militar estadunidense que fue atravesado por otro de los aviones que se utilizaron como misiles ese día.

The American flag was unfurled at the Pentagon 20 years after hijacked airliners smashed into the building and the World Trade Center pic.twitter.com/uK4GZBpCN1 — Reuters (@Reuters) September 11, 2021

El aniversario llega poco después del final de la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán, lanzada hace unos 20 años para erradicar a Al Qaeda, que llevó a cabo los ataques del 11 de septiembre.

La retirada que ordenó Biden de las tropas estadunidenses en agosto, meses después de la fecha límite establecida por su predecesor republicano, Donald Trump, y la rápida caída resultante del país ante los talibanes ha generado críticas de miembros de ambos partidos políticos.

Estados Unidos conmemora el 20 aniversario del 11 de septiembre. REUTERS/Bjoern Kils/New York Media Boat|BJOERN KILS/REUTERS

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Con diversas ceremonias Joe Biden conmemoró los atentados del 11 de septiembre del 2001

No está programado que Biden haga comentarios en ninguno de los sitios, pero lanzó un video el viernes para expresar sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y resaltar la unidad nacional que resultó, al menos inicialmente, después del 11 de septiembre.

"Es tan difícil. Ya sea el primer año o el 20, los niños han crecido sin padres y los padres han sufrido sin hijos", dijo Biden.

El presidente destacó el heroísmo que se vio en los días posteriores a los atentados.

"También vimos algo demasiado raro: un verdadero sentido de unidad nacional", dijo Biden.

Biden, un demócrata, se comprometió a construir esa unidad después de que asumió el cargo a principios de este año, pero el país sigue profundamente dividido políticamente.

Los presidentes estadounidenses a menudo viajan a uno de los tres sitios de ataque en el aniversario del 11 de septiembre, pero es inusual ir a los tres el mismo día.