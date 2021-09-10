Alemania recomienda a embarazadas que se vacunen contra COVID-19

El organismo a cargo de la supervisión de las vacunas en Alemania recomendó el viernes que las embarazadas o quien estén amamantando deberían ser vacunadas contra el COVID-19 con una inyección basada en ARN mensajero (ARNm).

La Comisión Permanente de Vacunación (STIKO) recomienda que las gestantes reciban dos inyecciones desde el segundo trimestre del embarazo.

@jensspahn zur Empfehlung der #STIKO zur #CoronaSchutzimpfung für #Schwangere & #Stillende: "Das bedeutet endlich wissenschaftlich begründete Gewissheit. Meine dringende Bitte: Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt. Lassen Sie sich #impfen. Sie schützen sich und Ihr Kind." pic.twitter.com/ENvj8xQ53g — BMG (@BMG_Bund) September 10, 2021

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Recomiendan vacunarse a mujeres embarazadas, en edad fértil o en período de lactancia

"Además, STIKO recomienda expresamente la vacunación contra COVID-19 para aquellas en edad fértil que aún no están vacunadas o no han completado su esquema de inoculación, para asegurar una muy buena protección contra esta enfermedad antes del embarazo".

Numerosos países han recomendado este año que las embarazadas se vacunen contra el COVID-19 después de comprobar que las inyecciones son seguras.

La Agencia Europea de Medicamentos dijo en julio que los datos vistos hasta el momento no sugieren problemas de seguridad, y en agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron la vacunación a quienes estén esperando un bebé.

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Pfizer y Moderna, vacunas basadas en ARNm

Alemania está administrando dos vacunas basadas en tecnología de ARNm: una fabricada por la empresa local BioNTech en asociación con Pfizer, y una segunda de Moderna.

"Incluso las embarazadas y en período de lactancia tienen ahora una recomendación clara para la vacunación", dijo el ministro de Salud, Jens Spahn. "Mi pedido urgente para todas las embarazadas y en período de lactancia: Pregúntele a su médico. Vacúnese. Se están protegiendo a ustedes mismas y a sus hijos".

Alemania ha vacunado completamente al 73% de los adultos, en comparación con el 71% en la Unión Europea en su conjunto, según cifras oficiales.

