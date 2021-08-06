Cher, Rita Ora e Iggy Pop, protagonistas del calendario Pirelli 2022

Cher, Rita Ora, Jennifer Hudson e Iggy Pop son solo algunos de los grandes nombres del mundo de la música que aparecerán en el Calendario Pirelli 2022.

Las estrellas fueron fotografiadas por el músico y fotógrafo Bryan Adams para la 48ª edición del calendario, o 'The Cal', titulado "On The Road".

"En el camino es donde he estado durante los últimos 45 años, porque la vida de un músico se compone de caminos, viajes, esperas en hoteles, horas detrás del escenario", dijo el artista canadiense en un comunicado de prensa de Pirelli.

El cantautor de "Please Forgive Me" y "Heaven" grabó el calendario en dos días en Los Ángeles en junio, seguido de un día en Capri, Italia, a finales de julio.

Pirelli 2022: First glimpse at rock star Bryan Adams shooting calendar https://t.co/Y3k0Ds0WLP — Hello Nice World (@HelloNiceWorld2) August 6, 2021

Los artistas Grimes, Normani, Bohan Phoenix, St. Vincent y Kali Uchis también fueron fotografiados en Los Ángeles, incluso en Chateau Marmont y el Palace Theatre, mientras que la rapera estadunidense "Best Friend" Saweetie se ve relajándose en el Hotel La Scalinatella de Capri en fotografías detrás del escenario tomadas por el fotógrafo Alessandro Scotti. También muestran a Adams en acción con la cámara preparada o discutiendo el rodaje con cada celebridad.

Cher, Rita Ora, Jennifer Hudson e Iggy Pop en Calendario Pirelli 2022.

El calendario Pirelli 2022 será presentado en noviembre

"The Cal" fue creado por Pirelli UK Ltd en 1964 para ayudar a impulsar la marca italiana de fabricación de neumáticos en el mercado nacional del Reino Unido. Designó al director de arte Derek Forsyth y al fotógrafo británico Robert Freeman, famoso por sus retratos de los Beatles, para producir una serie de retratos glamorosos en un calendario como estrategia de marketing.

Desde esta fecha hasta 2020, se han producido un total de 47 calendarios Pirelli, filmados por 37 fotógrafos globales, incluidos Harri Peccinotti, Uwe Ommer, Terence Donovan, Herb Ritts, Peter Lindbergh y más tarde Annie Leibovitz en 2000. En 1972 Sarah Moon se convirtió en la primera mujer fotógrafa en fotografiar "The Cal".

Cher, Rita Ora, Jennifer Hudson e Iggy Pop en Calendario Pirelli 2022.

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Debido a la pandemia de coronavirus del año pasado, el calendario "Buscando a Julieta" de Paolo Roversi, dicho por Pirelli como una "reinterpretación fotográfica de la tragedia de Shakespeare", y con Emma Watson, Claire Foy, Rosalia, Indya Moore y Kristen Stewart, nunca se publicó. .

"On The Road" se presentará este año en noviembre.

