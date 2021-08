Infierno en Grecia, incendios consumen bosques y casas en Atenas

En Grecia los aviones que apoyan en el control y extinción de los incendios continuaron por segundo día consecutivo para combatir un gran incendio forestal que estalló en las afueras de Atenas el martes y en menos de 48 horas afectó acres de bosques, casas y animales.

Uno de los residentes, que se quedó en el área para salvar a sus mascotas, comparó las constantes explosiones y llamas con una bomba atómica.

“Se me pone la piel de gallina solo de hablar de eso, todas las casas a mi alrededor se quemaron, no queda nada, mi techo se incendió, pero al menos las llamas no entraron a causar daños ", dijo Panagiotis, mientras su perro deambulaba entre autos chamuscados y pinos ennegrecidos. “Hubo explosiones por todas partes, bam, boom, los postes de servicios públicos caían, hubo explosiones dentro de casas y autos ... era como si estuviéramos en Hiroshima o algo así", dijo Panagiotis.

Incendios y la peor ola de calor en 30 años

Con Grecia enfrentando su ola de calor más severa en 30 años, les pidió a los residentes de Atenas que permanecieran en el interior de su casa mientras una espesa nube de humo cubría el cielo sobre el incendio.

Más de 500 bomberos fueron enviados a las laderas inferiores del monte Parnitha en las afueras de Atenas, asistidos por nueve helicópteros, cinco aviones, la policía y el ejército en un área densamente vegetada.



COSTAS BALTAS/REUTERS Más de 500 bomberos combaten incendios en Atenas, Grecia. REUTERS/Costas Baltas

El incendio comenzó el martes en la ciudad de Varympompi, 20 km al norte del centro de Atenas, y se extendió a los suburbios cercanos.

Las temperaturas han superado los 40 grados Celsius en Grecia desde el viernes pasado, inclusive fue necesario impedir el paso de turistas y residentes que querían ingresar a la Acrópolis, por temor a que la exposición al sol les causara algún daño.