En China aumenta venta de cerveza gracias a Eurocopa de futbol

En China para los fanáticos que ven la tan esperada Eurocopa de futbol de la UEFA, no hay mejor bebida complementaria que la cerveza.

Las ventas de la cerveza se están desbordando en el Gigante Asiático, impulsadas por la visualización nocturna del mayor torneo de futbol de este verano.

El torneo se pospuso un año debido a la pandemia de COVID-19, por lo que los fanáticos están más emocionados ahora que los juegos están en marcha.

Con la final tan cerca, los fanáticos del futbol chino se reúnen por docenas en los pubs locales para ver los juegos, hablar con amigos y, por supuesto, beber cerveza.

En China aumenta venta de cerveza gracias a Eurocopa.

Eurocopa, futbol y cerveza, la mejor combinación; dicen en China

"Apoyo al equipo danés. Siete u ocho de mis amigos se reunieron y pidieron mucha cerveza hoy para crear un mejor ambiente para la visualización nocturna del partido", dijo un amante del futbol.

En un bar, un gerente dice que se espera que las ventas aumenten aún más a medida que el clima y el torneo se calientan.

"La cerveza es el producto más vendido en nuestra tienda ahora, especialmente mientras se ven partidos de futbol. Debido a sus sabores frescos y una gran cantidad de fanáticos que se reúnen al aire libre en verano, las ventas de cerveza definitivamente se duplicarán, según las ventas actuales", dijo un gerente de bar.

En China aumenta venta de cerveza gracias a Eurocopa.

En otro bar, el gerente Xiong Jian ha instalado pantallas de proyección interiores y exteriores para ver los juegos y ha creado actividades como fiestas con temas deportivos para atraer aún más visitantes.

"Lanzamos algunas actividades que se centran en los juegos de futbol de la UEFA. Desde el inicio de la Euro 2020, nuestras existencias de cerveza son tres veces más que antes", dijo Xiong.

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Según la plataforma de entrega de alimentos Ele.me, los pedidos realizados en su aplicación han aumentado un 10 por ciento desde el mes pasado, y los pedidos de cerveza aumentaron un 30 por ciento.