Luego de la lucha de 70 años de combatir la enfermedad transmitida por mosquitos, China fue declarada oficialmente libre de malaria por la OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud felicitó al pueblo de China por librar al país de la malaria, externó que representa una hazaña notable para un país que notificó 30 millones de casos de la enfermedad anualmente en la década de 1940.

Con este anuncio, China se une al creciente número de países que están mostrando al mundo que un futuro libre de malaria es un objetivo viable, dijo Tedros Adhanom...

A escala internacional, es el segundo que alcanza este hito en lo que va de año, después de que El Salvador lo hiciera el pasado marzo, y el sexto en el último lustro, detrás de Argelia y Argentina en 2019, y Uzbekistán y Paraguay en 2018.

Enfermedad transmitida por mosquitos

La malaria es transmitida por mosquitos Anopheles infectados. Es una enfermedad infecciosa que provoca, entre otras cosas, alta fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Si la malaria no se trata rápidamente puede poner en peligro la vida.

Según el último Informe mundial sobre el paludismo de la OMS, hubo 229 millones de casos de malaria en todo el mundo en 2019, en comparación con 228 millones casos en 2018.

El número estimado de muertes por paludismo fue de 409,000 en 2019, en comparación a 411,000 muertes en 2018.

La eliminación de la malaria es una acción de salud pública nacional llevada a cabo por el gobierno chino en respuesta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Eliminación de la Malaria de la Organización Mundial de la Salud.

Según la OMS, China comenzó a distribuir medicamentos para prevenir la enfermedad en zonas de riesgo hace décadas. Las áreas de cría de mosquitos también se han reducido sistemáticamente y repelentes de insectos y protectores las redes están ampliamente disponibles.

Enfermedad transmitida por mosquitos

China no ha visto casos de malaria transmitidos localmente durante cuatro años consecutivos desde 2017.

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De acuerdo con las normas de la OMS, la certificación de la erradicación de la malaria se puede otorgar a un país que ha experimentado la transmisión de la enfermedad durante tres años consecutivos, ha establecido un sistema bien respaldado de detección y contención de la malaria y ha elaborado planes prácticos para la prevención.

Actualmente hay 40 países y regiones declarados libres de malaria por la OMS en el mundo.

China es el primer país de la región de Asia Pacífico que consigue esta certificación en más de tres décadas. No ocurría algo así desde los ochenta, cuando Brunei, Singapur y Australia se libraron de la enfermedad.

Claves del éxito

Entre las claves del éxito en la eliminación de la malaria, la OMS ha destacado la compenetración de los distintos sectores a lo largo de los años para controlar la enfermedad. “Lo primero y más importante ha sido la determinación del Gobierno de eliminar la malaria como elemento de la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, y esa política se ha sostenido a lo largo de décadas”, ha indicado el doctor Pedro Alonso, Director del Programa Mundial Contra la Malaria de la OMS.

La segunda clave ha sido involucrar a todo el Gobierno. “Esto no es solo un problema de la Comisión Nacional de Salud, sino que se ha implicado a ministerios en la mejora de las infraestructuras, de las condiciones de habitabilidad, de la electrificación, el transporte, el agua, el saneamiento.

Si bien China ha acabado con los casos autóctonos de malaria, los importados siguen preocupando, y especialmente en la provincia de Yunnan, pues hace frontera con tres países de alta carga endémica: la República Popular de Laos, Myanmar y Vietnam. Como resultado de los movimientos de población, la provincia registra alrededor de 300 casos importados cada año.

Nigeria ahora tiene 60 millones de casos al año y la República Democrática del Congo tiene más de 20 millones.

