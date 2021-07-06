Cientos de migrantes esperan ayuda en un barco.

Un grupo benéfico pidió este martes a la Unión Europea que coordine el desembarco de los supervivientes que están a bordo del barco Ocean Viking que en los últimos días llevó a cabo seis operaciones de rescate en el Mediterráneo central.

183 menores entre los migrantes

Unas 572 personas, incluidos 183 menores, se encuentran actualmente a bordo del barco Ocean Viking, dijo la organización SOS Mediterranee en un comunicado, después de ser salvadas en las áreas de búsqueda y rescate de Malta y Libia.

El grupo se quejó de que las autoridades marítimas no habían ayudado en las operaciones e instó a la Unión Europea a intervenir.

"Hacemos un llamado a la UE para que al menos coordine el desembarco de los 572 sobrevivientes que se encuentran actualmente a bordo de nuestro barco", dijo SOS Mediterranee.

El video entregado por SOS Mediterranee mostró varias operaciones de rescate, incluso de noche, así como un bote de madera para migrantes vacío que ardía después de ser incendiado por los rescatistas, un procedimiento habitual destinado a evitar colisiones accidentales en el mar.

Rescatados frente a las costas de Malta y Libia

En su última operación del domingo al lunes, la embarcación de la ONG europea SOS Méditerranee sumó el complejo rescate de 369 migrantes que se encontraban frente a las costas de Libia.

Luego de seis misiones iniciadas el pasado jueves, el barco cuenta con 572 personas a bordo, socorridas al borde de la extenuación.

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En al menos seis operaciones desde el jueves, el barco humanitario Ocean Viking ha rescatado a cientos de personas en el mar Mediterráneo, entre ellas nueve mujeres, un bebé, dos niños y 110 menores no acompañados procedentes de Egipto, Bangladesh, Libia y Eritrea, entre otros países.

Viajaban en embarcación de madera

El rescate, según el portavoz de la organización Francesco Creazzo, ha sido el de una "gran embarcación de madera" con "problemas en la región de búsqueda y rescate libia", que ha sido complejo y ha durado más de cinco horas.

El último rescate resultó bien, la gente se encuentra a salvo en el Ocean Viking, pero todos están física y psicológicamente muy afectados, y muchos incluso tuvieron que ser evacuados en camilla porque no podían caminar", informó el portavoz de la ONG.

Las salidas de barcos de inmigrantes hacia Europa habían disminuido en los últimos años, pero las cifras volvieron a aumentar en 2021.

Cientos de muertos

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde inicios de 2021 se calcula que 866 inmigrantes y refugiados han perdido la vida intentando cruzar el mar y llegar a Europa con el deseo de unas condiciones de vida dignas.

Por su parte, AFP señala que SOS Méditerranée -el barco es fletado desde 2019 por la asociación- habría ayudado a más de 30,000 personas desde febrero de 2016, primero con la embarcación Aquarius y después con el Ocean Viking.

Decenas de inmigrantes murieron en los últimos días tras naufragios y accidentes mientras intentaban cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia, una de las principales rutas hacia Europa.

