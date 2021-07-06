Conoce a la segunda mujer de la India que irá al espacio

Sirisha Bandla es la segunda mujer de la India que irá al espacio. La indio-estadounidense de 33 años será parte del vuelo de prueba Virgin Galactic del multimillonario empresario Richard Branson. Así, Bandla viajará más allá del borde de la atmósfera terrestre el próximo 11 de julio.

🇮🇳👩‍🚀Astronauta de Virgin Galactic será la segunda mujer india en visitar el espacio pic.twitter.com/vKAtCflbwM — Reuters Latam (@ReutersLatam) July 5, 2021

Carrera por el turismo espacial

Bandla nació en el distrito de Guntur del estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India. Ella desarrolló un interés temprano en el espacio y completó sus estudios en el campo antes de unirse a Virgin Galactic en 2015. Su abuelo, el Dr. Ragaiah, un científico jubilado, asegura que a Bandla siempre le ha fascinado el espacio.

Bandla es la segunda mujer nacida en India en ir al espacio, después de Kalpana Chawla, quien murió en el desastre del Transbordador Espacial Columbia en 2003.

Branson planea viajar al espacio antes que Jeff Bezos

La misión de Branson será el cuarto vuelo espacial tripulado de la compañía, un vuelo que de ser exitoso, marcaría un hito clave en la carrera para marcar el comienzo de la era de viajes espaciales comerciales privados.

También significaría que Branson viajaría más allá de la atmósfera de la Tierra antes que Jeff Bezos, el fundador de la empresa rival de turismo espacial Blue Origin.

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Bezos está programado para volar al espacio el 20 de julio junto con su hermano, Mark, la piloto pionera Wally Funk y una persona hasta ahora no identificada que desembolsó 28 millones de dólares para unirse al viaje suborbital.

La carrera también incluye al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk.

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