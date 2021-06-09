Anuncian al equipo olímpico de refugiados para Tokio 2020

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), agencia de la ONU para los Refugiados, y el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaron al Equipo Olímpico de Refugiados para Tokio 2020. Esta será la segunda vez que un equipo de refugiados participa en los Juegos Olímpicos, siendo la primera en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016.

Después de años de entrenamiento, 29 atletas refugiados viajarán a la capital japonesa en julio para participar en los Juegos Olímpicos de este verano, donde competirán en 12 disciplinas deportivas, además de enviar un mensaje de solidaridad y esperanza poderoso al mundo.

Con su presencia esperan ayudar a crear mayor conciencia sobre la difícil situación de más de 80 millones de personas desplazadas por todo el mundo.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU, dio el anuncio a través de Twitter. “En primer lugar, felicitaciones. Mucha gente me ha preguntado qué espera del equipo olímpico de refugiados. Mi respuesta es simple. Espero que ganen".

Congratulations @RefugeesOlympic Team! The world will be cheering for you in Tokyo. 🇯🇵



All the refugee athletes - both hopefuls and those selected for the Team - are already winners in our eyes who've shown incredible grit, dedication and hope. 🙏 pic.twitter.com/1gDOdyCJna — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 8, 2021

Agregó que: “Estamos muy orgullosos de ustedes y recordamos queridos amigos, queridos deportistas. Que, de alguna manera, ahora tienen responsabilidades adicionales. No solo hacerlo bien en la competencia, que es la tarea principal que tienen en Tokio, sino también representar y hacer que millones y millones de refugiados y personas desplazadas en todo el mundo que los estén mirando se sientan orgullosos de lo que lograrán".

El ACNUR lleva asociado más de 25 años con el COI y trabajan con la Olimpic Refuge Fundation (ORF) para aprovechar el poder del deporte para ayudar a crear un mundo en el que todas las personas que se vean obligadas a huir puedan construir un futuro mejor.

Junto con el COI, la ORF, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y otros socios, el ACNUR está liderando la convocatoria mundial por un mundo en el que todas las personas desplazadas, incluidas las personas con discapacidad, puedan acceder y participar en el deporte por igual.

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El equipo olímpico de refugiados que participó en Río 2016 constó de 19 personas.|REUTERS

¿Quienes conforman el equipo olímpico de refugiados para Tokio 2020?

El equipo olímpico de refugiados tuvo un aumento de 10 deportistas luego de Río 2016. Competirán en natación, atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, ciclismo, judo, karate, tiro deportivo, taekwondo, halterofilia y lucha grecorromana.

El equipo de Taekwondo estará conformado por Abdullah Sediqi (Afganistán), Dina Pouryounes Langeroudi (Irán) y Kimia Alizadeh Zenozi (Irán). Ahmad Baddredin Wais (Siria) y Masomah Ali Zada (Afganistán) en ciclismo. En judo: Ahmad Alikaj (Siria), Javad Majoub (Irán), Muna Dahouk (Siria), Nigara Shaheen (Afganistán), Popole Misenga (República Democrática del Congo) y Sanda Aldass (Siria).

Anjelina Nadai Lohalith (Sudán del Sur), Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed (Sudán), James Nyang Chiengjiek (Sudán del Sur), Dorian Keletela (Congo), Paulo Amotun Lokoro (Sudán del Sur), Rose Nathike Lokonyen (Sudán del Sur) y Tachlowini Gabriyesos (Eritrea) competirán en atletismo y en lucha grecorromana, Aker Al Obaidi (Irak).

Eldric Sella Rodríguez (Venezuela) y Wessam Salamana (Siria) buscarán medalla en el boxeo, mientras Alaa Maso (Siria) y Yusra Mardini (Siria) participarán en natación. Aram Mahmoud (Siria) peleará por el podio en bádminton, Cyrille Fagat Tchatchet II (Camerún) en levantamiento de pesas, Hamoon Derafshipour (Irán) y Wael Sheub (Siria) en karate.

A ellos se unen Luna Solomon (Eritrea) en tiro y Saeid Fazloula (Irán) en piragüismo.

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