Otro invitado a Mundial Qatar 2022; Australia vence en penaltis a Perú

El portero suplente de Australia, Andrew Redmayne, salvó el último penal para asegurar un lugar en la Mundial de futbol de este año en Qatar cuando vencieron a Perú 5-4 en una tanda de penaltis luego de un empate 0-0 después de la prórroga.

Redmayne cruzó la línea de gol bailando antes de lanzarse a la derecha para detener un tiro de Alex Valera y darle a Australia una merecida victoria en el Estadio Ahmad bin Ali.

Redmayne había ingresado a tres minutos del final del juego para el tiroteo y se convirtió en un héroe instantáneo con sus payasadas en la línea mientras buscaba distraer al pateador rival.

Bailó arriba y abajo, moviendo las caderas y agitando los brazos en un recuerdo de las payasadas de Bruce Grobbelaar del Liverpool cuando ganaron la Copa de Europa en 1984.

A Luis Advincila le bastó con rematar al poste y luego a Valera le salvó el remate para que Australia clasificara a su quinto Mundial consecutivo y sexto en total.

Jugará en el Grupo D de la Copa del Mundo con el campeón Francia, además de Dinamarca y Túnez.

El Mundial se realizará del 21 de noviembre al 21 de diciembre.

Nuevo invitado al Mundial de Futbol Qatar 2022; Australia vence en penaltis a Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda|SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Sufrido triunfo de Australia sobre Perú, es el 31° invitado a Qatar 2022

Australia había fallado su primer penal, pero convirtió los siguientes cinco para silenciar a miles de seguidores de Perú, que viajaron para el juego y brindaron un apoyo ruidoso, pero vieron a su equipo evocar algunas oportunidades.

En cambio, una Australia eficiente dominó los primeros intercambios, con el extremo Martin Boyle cortando dos veces a la defensa peruana para proporcionar centros burlones.

La segunda mitad siguió un patrón similar al primero con esfuerzos limitados de gol hasta el minuto 80 cuando Australia repentinamente tuvo tres buenas oportunidades para ganar el partido.

El capitán de Perú, Pedro Gallese, detuvo fácilmente el tiro libre de Ajdin Hrustic y, cinco minutos después, Aziz Behich superó dos tacleadas y de repente se encontró frente a la portería, pero falló por poco cuando intentaba meter su tiro en la red.

Luego, una carrera por la izquierda del suplente de Australia, Awer Mabil, lo vio deslizar el balón en el camino de Hrustic, pero no tuvo suficiente potencia en su tiro y Gallese salvó de nuevo.

A los nueve minutos de la prórroga, el australiano Mathew Ryan fue finalmente probado por un tiro punzante de Edison Flores que el portero detuvo.

Flores luego cabeceó contra el poste cuando las sudamericanas encontraron una marcha extra en las etapas finales, pero aún no pudieron establecer el resultado después de dos horas de juego, preparando el escenario para que Redmayne emergiera como un héroe.

El desempate de un solo juego entre los finalistas en quinto lugar en la clasificación asiática y sudamericana determinó el puesto 31 en la Copa Mundial de este año.

El martes, el último lugar en la final se decidirá cuando Costa Rica y Nueva Zelanda se enfrenten en su desempate intercontinental, también en el Estadio Ahmad bin Ali.

