Colombia atrapada entre protestas y nueva ola de contagios por COVID

El número de muertos reportados durante casi dos semanas de protestas contra el Gobierno en Colombia aumentó a más de 40 el martes, mientras que las principales ciudades advirtieron sobre una prolongación del tercer pico de contagios de COVID-19 a causa de las manifestaciones.

Colombian cities brace for more COVID infections after protests https://t.co/Xn1MIJgENo pic.twitter.com/sAFL1QmAXw — Reuters (@Reuters) May 11, 2021

Las protestas, para rechazar un plan fiscal del Gobierno que después fue retirado, comenzaron el 28 de abril. Las demandas de los manifestantes se ampliaron para exigir un ingreso básico para las familias más pobres, el fin de la violencia policial y mejoras a los sistemas de salud y educación, entre otros.

Las manifestaciones y los bloqueos de las carreteras en todo el país que comenzaron a provocar escasez de alimentos y combustibles en las ciudades continúan, mientras que los sindicatos y grupos estudiantiles convocaron a una huelga nacional para el miércoles después de que una reunión con el presidente Iván Duque no produjo ningún acuerdo.

La Defensoría del Pueblo reportó la muerte de 41 civiles y de un oficial de policía, mientras verifica las conexiones de los decesos con las protestas.

Colombia entre protestas y COVID.|LUISA GONZALEZ/REUTERS

Se presume que la policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) son responsables de 11 asesinatos, dijo previamente la entidad, mientras que clasificó siete muertes como no relacionadas con las protestas.

"Hacemos un llamado para que se tomen todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia que está desangrando a Colombia durante el ejercicio de las legítimas manifestaciones sociales", dijo en su cuenta de Twitter la Defensoría del Pueblo.

Colombia entre protestas y COVID.|LUISA GONZALEZ/REUTERS

Por protestas esperan aumento de contagios de COVID

Las tres ciudades más grandes de Colombia se preparan para una prolongación del tercer pico de contagios de coronavirus y la sobrecarga de las unidades de cuidados intensivos de las clínicas y hospitales, dijeron autoridades locales.

La capital del país, Bogotá, está al borde de un "colapso hospitalario", dijo la alcaldesa Claudia López el lunes, y advirtió que esta semana no caerán los contagios como se había proyectado antes de las protestas.

Colombia entre protestas y COVID|SUSANA VERA/REUTERS

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Medellín, cuyas UCI han estado a plena capacidad o casi durante semanas, se está preparando para una posible crisis, dijo a Reuters en un video la secretaria de salud de la ciudad, Andree Uribe.

"Sabemos que va a haber un aumento de casos, estaremos alerta, estamos llevando a cabo acciones de identificación precoz, como es tomar las pruebas a todos los manifestantes que hicieron parte de estos escenarios", aseguró.